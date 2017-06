Gibt es denn keine Saison ohne Eklat? Das dürfte sich so mancher Fan der Bad Hersfelder Festspiele gefragt haben, nachdem Intendant Dieter Wedel am Donnerstag den Luther-Darsteller Paulus Manker gefeuert hatte. In der Tat hat Streit in Bad Hersfeld fast schon Tradition.

Paukenschlag bei den Bad Hersfelder Festspielen: Nur einen Tag vor der Eröffnung des Traditions-Festivals feuert Regisseur und Intendant Dieter Weder den renommierten Burgschauspieler Paulus Manker, der unter anderem den Martin Luther spielen soll.

Manker habe den Regieanweisungen Wedels nicht Folge leisten wollen, heißt es zur Begründung. Wedel sei beleidigend gewesen, verteidigt sich Manker und will gegen den Rausschmiss klagen. Überhaupt: Wedels "Luther" habe "die Brisanz von warmer Hundepisse". Starker Tobak, aber nicht der erste Eklat in Bad Hersfeld, wie ein Rückblick in die Geschichte der Festspiele zeigt.

"SS-Spiele von Bad Hersfeld"

Im Jahr 1983 erlebten sie ihren bislang vielleicht größten Skandal: 10.000 Menschen protestierten gegen ein Treffen von zwei Divisionen der Waffen-SS in Bad Hersfeld, das mehr oder weniger aktiv vom damaligen Bürgermeister Hartmut Henning Boehmer (parteilos) unterstützt wurde. Zu den Initiatoren des Protestes gehörten auch Mitglieder des Festspiel-Ensembles. Einige von ihnen kündigten, anderen schickte die Stadt die Kündigung und Intendant Hans Gerd Kübel ging nach nur einer Saison. "SS-Spiele von Bad Hersfeld" titelte dazu das Wochenmagazin "Die Zeit".

Eine Reihe von Eklats gab es in den 1990er Jahren. Die Intendanz des bundesweit bekannten Schauspielers und Regisseurs Volker Lechtenbrink sollte nur von 1995 bis 1997 dauern. Bürgermeister Boehmer hatte sich mehrmals abfällig über die Qualität von Lechtenbrinks Arbeit geäußert. Da halfen auch alle Publikumsrekorde nichts, Lechtenbrink ging beleidigt - und kam erst 2012 als Schauspieler wieder.

"Lachnummer des deutschen Feuilletons"

Volker Lechtenbrink bei den Bad Hersfelder Festspielen (als König Lear, 2012) Bild © picture-alliance/dpa

Nach Lechtenbrink kam Ingo Waszerka - und warf wegen Differenzen mit Bürgermeister Boehmer schon nach einer Saison das Handtuch. Sein designierter Nachfolger Peter Pietzsch ging nach nur vier Wochen, was den Festspielen den Titel "Lachnummer des deutschen Feuilletons" (Ex-Kultur-Staatsminister Michael Naumann, SPD) einbrachte. Retter in der Not war Ex-Intendant Peter Lotschak, der bis 2005 blieb.

Im Jahr 2006 trat mit der Wienerin Elke Hesse die erste Frau an die Festspiel-Spitze. Sie ging 2009 - ob im Streit ist zumindest offiziell nicht bekannt. Fest steht, dass sie zuletzt mit einem verhältnismäßig kleinen Etat von 3,7 Millionen Euro auskommen musste. Hinlänglich bekannt ist der Eklat rund um ihren Nachfolger Holk Freytag: Ihm kündigte der Magistrat im Juli 2014 fristlos nach einem monatelangen Streit mit Bürgermeister Thomas Fehling (FDP) ums Budget. Inzwischen ist Freytag übrigens rehabilitiert.

Wedel mit Rücktrittsdrohung

Auch die Wedel-Intendanz verlief schon vor dem neuerlichen Eklat nicht reibungslos. Im November 2015 war ein länger bekanntes Defizit von 175.000 Euro zunächst von der Stadtverordnetenversammlung nicht ausgeglichen worden, das Rechnungsprüfungsamt musste sich der Sache annehmen.

Die Folge: Eine Haushaltssperre, Verhandlungen mit Schauspielern mussten auf Eis gelegt werden. Letztendlich dauerte die Sperre nur vier Tage - doch wieder einmal geisterten Worte wie "Provinzposse" oder "Schaden für Bad Hersfeld" durch die deutschen Feuilletons.

Kunst trifft auf Politik

Während künstlerischer Zoff in Theater- oder Filmproduktionen nicht ungewöhnlich ist, da die Vorstellung eines Regisseurs schnell mit denen der Schauspieler zusammenprallen kann, waren die Bad Hersfelder Eklats der vergangenen Jahre vor allem strukturell bedingt: Bislang sind Magistrat und Stadtverwaltung die Veranstalter der Festspiele. Dazu gehört die Benennung eines neuen Intendanten, die Auswahl der Stücke und der Besetzung.

Mit der Intendanz Wedels und der Gründung einer gemeinnützigen Festspiel-GmbH sollte sich das eigentlich ändern, die Festspiele sollten politisch unabhängig werden. Da ein Teil der Stadtverordnetenversammlung aber fürchtet, die Kontrolle über die Festspiele zu verlieren, liegt die Gründung der GmbH derzeit auf Eis.