Der Schauspieler Christian Nickel hat den Großen Hersfeldpreis erhalten. Nickel hatte nach einem Eklat kurzfristig die Rolle des Wutbürgers Martin Luther übernommen.

Der Schauspieler Christian Nickel ("Bibi Blocksberg") ist zum zweiten Mal in Folge mit dem Großen Hersfeldpreis ausgezeichnet worden. Er sei am Sonntag für seine herausragende Darstellung des Martin Luther in Dieter Wedels Stück "Martin Luther - Der Anschlag" bei den Bad Hersfelder Festspielen geehrt worden, teilte die Gesellschaft der Freunde der Stiftsruine mit. Nickel zeichne das präzise Bild eines charismatischen und zerrissenen Gottsuchers und Machtmenschen, hieß es in der Begründung.

Nickel wurde bekannt als Goethes Faust in der Inszenierung von Peter Stein auf der Expo2000 in Hannover, in Berlin und in Wien. Bei dem Luther-Stück in diesem Jahr hatte er zwei von vier Martin-Luther-Rollen übernommen - eine davon sehr spontan: Nur 24 Stunden hatte er Zeit, neben seiner eigentlichen Rolle als "Reformator Martin Luther" auch noch die des "Wutbürgers Martin Luther" vorzubereiten.

Grund war, dass Regisseur und Hersfeld-Intendant Dieter Wedel einen Tag vor der Uraufführung den Schauspieler Paulus Manker gefeuert hatte. Der Vorfall hatte für einen Eklat gesorgt, weil Manker seinerseits noch wüst gegen Wedel nachtrat und heftige Vorwürfe gegen den Regisseur erhob.

Hersfeldpreis für Christoph Wohlleben

Frühere Preisträger des Großen Hersfeldpreises sind Uwe Friedrichsen, Mario Adorf und Helen Schneider. Den Hersfeldpreis 2017 erhielt Christoph Wohlleben, Dirigent und musikalischer Leiter des Musicals "Titanic", für sein "herausragendes Dirigat". Der Preis ist undotiert.

