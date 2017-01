Am Dienstag ist es wieder so weit: Das Unwort des Jahres 2016 wird bekannt gegeben. Die Jury-Vorsitzende Nina Janich erzählt im Interview, warum die Auswahl schwieriger wird - und was sie von der Abkürzung "Nafri" hält.

An der sprachkritische Aktion "Unwort des Jahres" kann jeder teilnehmen und Vorschläge einsenden. Die Aktion will für Sprache sensibilisieren und auf den verschleiernden oder diffamierenden Gebrauch von Begriffen in der Öffentlichkeit aufmerksam machen . Drei Viertel der Einsendungen hat inzwischen mit Migration und Flüchtlingen zu tun, sagt die Vorsitzende der Unwort-Jury, Nina Janich. Das mache die Auswahl nicht einfacher.

hessenschau.de: Frau Janich, bevor wir über das Unwort 2016 sprechen: Seit Silvester diskutiert Deutschland über den Begriff "Nafri". Hat er jetzt schon das Zeug zum Unwort 2017?

Nina Janich: "Nafri" ist ein Beispiel, bei dem es sehr subtil darauf ankommt, wie der Begriff verwendet wird. Letztlich ist es erst einmal eine Kurzform. Wir sagen ja zum Beispiel auch Azubi. Abkürzungen sind in der deutschen Sprache ganz üblich. Die Frage ist dann, wer sie wie gebraucht - Abkürzungen können natürlich diffamierend gebraucht werden.

Wenn die Polizei nun so ein Kürzel benutzt, um sich schnell zu verständigen, dann ist das erst einmal Fachsprache oder eben eine besondere Art von interner Kommunikation. Wenn zum Beispiel eine Zeitung diesen Begriff immer wieder benutzt, wenn es allgemein um Flüchtlinge geht, dann könnte das problematisch sein. Das würde unseren Kriterien für das Unwort des Jahres entsprechen.

hessenschau.de: Welcher Begriff ist Ihr Favorit für das Unwort 2016?

Nina Janich: Mein persönlicher Favorit ist "flexible Solidarität". Aber ich glaube, der Begriff hat keine Chance in der Jurydiskussion. Ich finde den Begriff interessant, weil er auch aus dem Migrationsdebatten-Kontext kommt. Er ist aber auch sprachlich interessant, wegen der Konnotation der beiden Wörter. Beide Wörter sind ja erst einmal positiv besetzt: Flexibel ist gut und Solidarität ist gut.

Die Kombination von flexibel und Solidarität weicht aber den Bedeutungskern von Solidarität auf. Solidarität bedeutet ja, dass man zu jemandem steht. Wenn das flexibel sein soll, dann ist die Frage, was von der Solidarität eigentlich bleibt? Das ist sprachwissenschaftlich spannend, aber der Begriff ist natürlich nicht so plakativ wie viele andere Wörter, die aus diesem Kontext eingereicht wurden.

hessenschau.de: Die Unwörter der vergangenen Jahre waren "Gutmensch", "Lügenpresse" und "Sozialtourismus". Immer mehr Unwörter scheinen aus der rechtspopulistischen Ecke zu kommen.

Das Unwort 2015. Bild © picture-alliance/dpa

Nina Janich: Ja, das Spektrum der Einsendungen wird thematisch immer enger, was die Diskussion in der Jury sehr schwierig macht. Drei Viertel der eingereichten und von uns diskutierten Begriffe kommt aus dem Migrationskontext. Wir als Jury haben dann das Gefühl, dass wir nicht so etwas wie "Fahrrad-Irrsinn" nehmen können, wenn so viel aus dem Bereich eingeschickt wird. Das wäre belanglos im Vergleich zu dem, was sonst alles kommt.

In der Vergangenheit kamen die Unwörter lange Zeit aus dem Wirtschaftsbereich. Wenn es zum Beispiel um Entlassungen ging, dann gab es Wörter wie "Verschlankung" oder "Low Performer". Bis vor wenigen Jahren gab es auch viele Einsendungen aus dem Bereich Soziales, "Hartz IV-Kinder" zum Beispiel. Das Spektrum war also viel breiter und wir hatten das Gefühl, dass wir mit der Wahl verschiedene Bereiche abdecken konnten.

hessenschau.de: Gibt es in Deutschland also keine anderen wichtigen Themen mehr?

Nina Janich: Naja, insgesamt sind 1.064 Vorschläge eingesendet worden. Manche sind aber mehrfach eingesendet worden, deshalb kommen wir auf 594 verschiedene Vorschläge. Diese Gesamtliste kann man schon ganz gut als thematisches Echo heranziehen. Trump ist zum Beispiel dabei, in allen Varianten. Oder Brexit. Das sind aber keine Unwörter, das sind Namen oder Personen und politische Ereignisse, die als bedrohlich, negativ oder kritikwürdig angesehen werden. Das, was zur Zeit wirklich verschleiernd oder diffamierend ist, das kommt tatsächlich aus dem Bereich Migration.

hessenschau.de: Wie gehen Sie mit dem neuen Trend um?

Nina Janich: Es ist schwierig. Am Ende entsprechen 60 bis 80 Wörter unseren Kriterien, etwa 20 davon diskutieren wir meistens intensiver. Da sind Wörter drin, die man sehr genau erklären müsste - wie "Flüchtlingskrise". Und dann sind ganz plakative Sachen dabei wie "Umvolkung", "völkisch", "Volksverräter" oder "Asylterror". Da sagen wir: Das ist so offensichtlich, muss man das noch kritisieren oder ist das nicht schon im Bewusstsein der Öffentlichkeit präsent? Oder es besteht das Problem, dass man bestimmten Richtungen eine Bühne bietet, indem man das Wort noch einmal so richtig in die Öffentlichkeit bringt - wie "Rapefugees" zum Beispiel.

hessenschau.de: Was glauben Sie: Erreicht Ihre Aktion die breite Bevölkerung überhaupt?

Nina Janich: Das ist schwierig zu sagen, ich wüsste nicht, wie man es messen sollte. Dafür ist es auch eine viel zu punktuelle Aktion. Ich schwanke da: Einerseits habe ich das Gefühl, dass vor allem die Gespräche mit Journalisten sehr interessant sind und dass ich unser Anliegen einer fundierten Sprachkritik rüberbringen kann. Ich halte auch viele Vorträge, beispielsweise in Schulen. Die Begründungen der Jury finden auch immer wieder Eingang in Schulbücher. Das Unwort ist also schon ein Thema, das sehr viele Leute interessiert.

hessenschau.de: Kommt in den Diskussionen auch Kritik auf?

Nina Janich: Die gibt es häufig in den Zuschriften. Wenn ich mir diese anschaue, habe ich oft das Gefühl, dass es viele Leute gibt, die unsere Aktion schwachsinnig finden und sie überhaupt nicht verstehen. Der Hauptvorwurf, der mich auch belastet, ist, wir würden Zensur üben oder Wörter verbieten wollen. Das wäre natürlich kontraproduktiv und widerspricht genau dem, was wir wollen: dass Menschen etwas genauer nachdenken, wann sie was wie sagen. Es kann ja auch gute Gründe geben, etwas in einer bestimmten Art und Weise zu sagen. Aber dann muss man dafür die Verantwortung übernehmen. Letztendlich soll unsere Aktion die Sprachsensibilität fördern.