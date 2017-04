"Romeo und Julia", "Richard III" und "Das Schloss" - das Schauspiel Frankfurt sorgt in der neuen Saison einerseits für Hochkultur. Andererseits geht der neue Intendant Anselm Weber auch raus aus dem Elfenbeinturm zu Schülern in der Stadt.

Kleist, Lessing, Büchner, Shakespeare, das sind die Klassiker, die man an deutschen Theatern überall antrifft - und nun auch in Frankfurt. Der neue Intendant des Schauspiels, Anselm Weber, und seine Stellvertreterin, die Chefdramaturgin Marion Tiedtke, gehen in ihrer ersten Spielzeit auf Nummer sicher.

Mit insgesamt 31 Stücken, darunter acht Uraufführungen und sieben Frankfurter Premieren, haben sich die neuen Theatermacher ein ehrgeiziges Programm gesetzt. Mit der Premiere "Richard III" von William Shakespeare startet das Schauspiel seine Saison 2017/2018.

Raus aus dem Turm der Hochkultur

Angekündigt sind etwa auch die Premiere "Am Königsweg" von Elfriede Jelinek, die von dem US-Präsidenten Donald Trump handelt, und die Uraufführung "Der alte Schinken", ein Krimi über das Verschwinden des Bürgertums.

Wichtig ist Weber jedoch, nicht im Turm der Hochkultur zu bleiben. Das hatte er bereits vor seinem Amtsantritt betont. Außerdem dürfe man nicht nur auf die Zuschauerzahlen schauen. Weber hat nach eigenen Angaben das Schauspielhaus Bochum von tiefroten in die schwarzen Zahlen geführt.

Schülerprojekt, das zur Inszenierung wird

"Kultur ist etwas, das man lernen muss", sagte er. Das Schauspiel Frankfurt startet auch mit Blick darauf sein bislang größtes Schülerprojekt. Dabei sollen über 200 Schüler verschiedener Schulformen in drei Stadtteilen der Frage nachgehen, wie sie künftig leben möchten. Ihre Gedanken sollen 2020 in eine Inszenierung auf der großen Bühne des Schauspielhauses münden.

Zitat „Wir müssen noch an etwas anderes glauben als an Zahlen und dürfen unseren Erfolg nicht nur daran messen.“ Zitat von Frankfurts neuer Schauspiel-Intendant Anselm Weber Zitat Ende

Zur Zukunft des maroden Gebäudes sagte Weber: Vier bis fünf Jahre werde ganz sicher dort weiterhin Theater gespielt. Im Gegensatz zu anderen Städten prüfe Frankfurt sehr genau, was die besten Möglichkeiten seien - etwa Abbruch oder Sanierung. Erst danach lasse sich etwas dazu sagen.

Im Gegensatz zu den Räumlichkeiten ist das 28-köpfige Ensemble beinahe komplett neu. Nur sechs Schauspielerinnen und Schauspieler bleiben dem Theater aus der alten Spielzeit erhalten.