Luftiger Pavillon am Rande des Rheins oder lieber Leseplatz in einem Park – eine mehr als 50 Quadratmeter große Betonkuppel in Wiesbaden soll eine neue Zukunft bekommen. Doch was ist das Besondere an dem historischen Bauwerk?

Die Betonkuppel lagert auf dem Gelände des Dyckerhoff-Zementwerks am Wiesbadener Rheinufer. Die Ecken ruhen auf verwittertem Holz, auf dem Dach wächst Moos. Doch das Bau-Element ist alles andere als Bauschutt. Es ist die 86 Jahre alte "Dywidag-Versuchsschale" - ein technisches Denkmal der Architekturgeschichte, entwickelt von der Firma Dyckerhoff & Widmann AG (Dywidag). Ein Foto der Kuppel sei in jedem Konstruktionslehrbuch, so bedeutend sei die Entwicklung in den 1930er Jahren gewesen, sagt Darmstädter Architekt und Kunsthistoriker Meinrad von Engelberg.

Die 86 Jahre alte "Dywidag-Versuchsschale" mit historischer Bedeutung soll Denkmal werden. Bild © picture-alliance/dpa

Die Versuchsschale entstand für eine Ausschreibung für den Neubau der Dresdner Großmarkthalle - im Maßstab 1:5. Für die Belastungsprobe stapelten die Ingenieure Sandsäcke auf der Kuppel, schließlich kletterten gar mehrere Dutzend Mitarbeiter für ein Gruppenfoto auf das Dach.

Leseplatz für alle - oder Info-Pavillion auf dem Firmengelände?

Von Engelberg will das historische Bauteil nun aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Dafür hat der Dozent an der Technischen Universität Darmstadt von seinen Studenten mehrere Ideen entwickeln lassen. Die Vorschläge reichen von einem luftigen Pavillon am Rande des Rheins bis zu einem Leseplatz in einem Park. Auch der Verschönerungs- und Verkehrsverein des Wiesbadener Stadtteils Biebrich würde sich wünschen, dass die Kuppel angemessen präsentiert wird.

Der Leiter des Produktmarketings bei Dyckerhoff, Martin Möllmann, freut sich über die große Aufmerksamkeit für das "Betontempelchen". Er könnte sich gut vorstellen, dass die historische Kuppel zu einem Info-Pavillon umgestaltet wird, in dem Besucher mehr über die Firmengeschichte erfahren. Allerdings bliebe die Dywidag-Schale dann auf dem Firmengelände und wäre nur einem kleinen Publikum zugänglich.