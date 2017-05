Szene aus "Wet Woman in the Wind": Ein selbst gewählter Einsiedler trifft auf eine sexhungrige junge Frau.

Ab Dienstag wird Frankfurt wieder japanisch: Dann startet das Filmfestival Nippon Connection. Das Pogramm verspricht, heiß zu werden.

Was für ein Auftritt: Eine Frau (Mamiya Yuki ) steuert ihr Fahrrad direkt in ein Hafenbecken. Dann klettert sie an Land, zieht sich das nasse T-Shirt aus und wringt es aus. Derweil versucht Theaterautor Kosuke (Nagaoka Tasuku), am Ufer ein Buch zu lesen. Bald hat er die junge Frau aber buchstäblich an der Backe. Und sie weiß genau, was sie will: Sex, und das nicht zu wenig.

Der Erotikstreifen "Wet Woman In The Wind" ist einer von 19 Filmen, die in diesem Jahr um den "Cinema Award" des Filmfests Nippon Connection in Frankfurt konkurrieren. Gleichzeitig ist der Film Teil einer Reihe, mit dem das Festival das japanische Studio Nikkatsu vorstellt. Das Studio produzierte zwischen 1971 und 1988 mehr als 1.000 Hochglanz-Sexfilme, 2016 feierte es davon eine Neuauflage. Neben "Wet Woman In The Wind" stellt Nippon Connection neun weitere Erotikfilme des Studios vor.

Preisgekröntes japanisches Kino

Weitere Informationen Nippon Connection 23. bis 28. Mai, Informationen zu Tickets, Programm und Spielorten gibt es unter nipponconnection.com Ende der weiteren Informationen

Insgesamt laufen bei Nippon Connection wieder über 100 Kurz- und Langfilme, darunter Dokumentationen und Anime. Die Zuschauer erwarten dabei zahlreiche Deutschlandpremieren. Ein Höhepunkt ist das Drama "Harmonium", in dem das Erscheinen eines alten Bekannten ein gewöhnliches Familienleben auf den Kopf stellt. Der Film räumte 2016 bei den Filmfestspielen von Cannes ab.

Daneben gibt es von einer traditionellen Teeküche bis zur Videospielecke kulturelle Eigenheiten Japans zu entdecken. Viele Regisseure reisen zu Publikumsgesprächen aus Japan an - auch der Macher von "Wet Woman In The Wind": Er stellt sich am 26. Mai um 20.30 Uhr im Künstlerhaus Mousonturm den Fragen des Publikums.

Auszeichung an "Richard Gere Japans"

Koji Yakusho Bild © Nippon Connection

Der Nippon Honor Award geht diesmal an den Schauspieler und Regisseur Koji Yakusho, der als "Richard Gere Japans" gilt. Dem westlichen Publikum wurde er mit dem oscarprämierten US-Drama "Babel" (2006) bekannt. Yakusho nimmt den Preis bei der Abschlussveranstaltung am Sonntag, 28. Mai, ebenfalls im Mousonturm, entgegen. Die Auszeichnung wird zum dritten Mal verliehen und würdigt Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den japanischen Film verdient gemacht haben.