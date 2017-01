Ein Hauch von Abschied: Schauspiel-Intendant Oliver Reese bringt in Frankfurt sein letztes Stück auf die Bühne. Im Sommer ist endgültig Schluss, er geht nach Berlin. Aus Frankfurt nimmt er mehr als gute Erinnerungen mit.

Schauspiel-Intendant Oliver Reese packt nach acht Jahren in Frankfurt im Sommer seine Koffer, um am Berliner Ensemble die Nachfolge von Claus Peymann anzutreten. Was er von Frankfurt gelernt hat, wie er die Zeit bis zum Sommer ausfüllt und was er schrecklich vermissen wird, erzählt er im hessenschau.de-Interview.

hessenschau.de: Das Stück "Eine Familie" ist ihre letzte Regiearbeit in Frankfurt. Wie fühlen Sie sich jetzt vor der Premiere an diesem Freitag?

Oliver Reese: Es geht mir sehr gut. In dieser Produktion sind einige meiner Lieblingsschauspieler und die legen richtig los. Das ist dreieinhalb Stunden Vollbluttheater und ich kann guten Gewissens die Verantwortung abgeben und sie den Schauspielern übertragen.

hessenschau.de: Mit Ende der Spielzeit im Sommer ist für Sie Schluss in Frankfurt und auch für etliche Ihrer Schauspieler, die mit Ihnen nach Berlin gehen. Sitzen Sie emotional schon auf gepackten Koffern?

Oliver Reese: Ach nein. Noch ist Frankfurt meine künstlerische Heimat. Hier sind ja bis Sommer auch noch wichtige Premieren, und wir werden "Phädra" und "Der nackte Wahnsinn" noch einmal spielen, im Sommer kommt der Freiluft-Ödipus. Insofern bin ich noch nicht mit Abschiedsstimmung beschäftigt.

hessenschau.de: Diese Endphase nun, ist das auch ein bisschen die Zeit der Narrenfreiheit und der Verrücktheit?

Oliver Reese: Dafür ist das Bewusstsein zu groß, dass das hier ein großes Theater ist mit vier Spielstätten und hunderten Vorstellungen. Da machen wir keinen Unsinn, sondern bleiben sozusagen streng bei der Sache. Aber es wird gegen Ende hin sicher ein paar gigantische Partys geben.

hessenschau.de: Was war für Sie das berufliche Highlight in Frankfurt?

Oliver Reese: Es gab nicht nur ein Highlight. Dafür sind acht Jahre mit 250 Premieren zu einschneidend und zu wichtig, um da ein Ereignis herauszudeuten. Für einen Theatermann sind alle Inszenierungen, die gelingen, sehr wichtige Ereignisse. Für mich persönlich zählt vielleicht besonders meine erste Frankfurter Inszenierung "Phädra". Aber auch die Premiere von "Ödipus/ Antigone" war ganz wichtig. Und der Sommernachtstraum im Zelt. Und "Der nackte Wahnsinn", das habe ich auch total geliebt.

hessenschau.de: Was war der größte Erfolg, oder mit was haben Sie die größten Wellen geschlagen?

Oliver Reese: Sicherlich mit der Uraufführung von Ferdinand von Schierachs "Terror" als Doppelpremiere mit "Der zerbrochene Krug". "Terror“ ist ja DAS Stück der Saison geworden. Verfilmt, im Fernsehen diskutiert, politisch diskutiert, Titelseiten, Feuilleton - damit haben wir künstlerisch, inhaltlich und gesellschaftsrelevant die größten Wellen geschlagen.

hessenschau.de: Welches Erbe hinterlassen Sie ihrem Nachfolger Anselm Weber, der im Sommer die Intendanz übernimmt?

Oliver Reese: Ein sehr schönes Erbe: Das Theater steht wieder im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses. Unser Theater ist gegenwartsrelevant und nicht nur ein bildungsbürgerlicher Schönsprechbetrieb. Man hat wahrgenommen, dass Theater sich einmischen kann. Nachdem wir das Schauspieler-Theater stark gemacht hatten, haben wir in einer zweiten Welle gesehen, das reicht noch nicht. Das habe ich hier in Frankfurt mit den Frankfurtern begriffen.

hessenschau.de: Also welche Erkenntnisse nehmen Sie zu Ihrer neuen Wirkungsstätte, dem Berliner Ensemble, mit?

Oliver Reese: In meiner letzten Saison in Frankfurt haben wir mit einer Ausnahme nur neue Stücke gemacht. Von sechs Premieren waren fünf Gegenwartsdramatik. Und das hat nicht zu Besuchereinbrüchen geführt - ganz im Gegenteil. Wir sind bei 93 Prozent Auslastung im Großen Haus und haben noch einmal vier Prozent Abonnenten mehr. Daraus lese ich, dass wenn es Theater einmal geschafft hat, sich ein Publikum zu erobern und eine bestimmte Position in der Stadt einzunehmen, die Leute auch treu bleiben. Das ist eine fantastische Qualität. Diese Erkenntnis nehme ich mit. Da kann ich nur hoffen, dass ich das in dem sehr viel unüberschaubareren Berlin auch erreichen kann.

hessenschau.de: Was werden Sie nach acht Jahren Frankfurt in Berlin am meisten vermissen?

Oliver Reese: Ich werde die Konzentration hier vermissen, die Nähe von allem. Die kurzen Wege mit dem Fahrrad. Und in Frankfurt bin ich auch mal mit Menschen befreundet, die aus anderen Branchen kommen, Unternehmensberater, Banker oder Rechtsanwälte. Frankfurt ist sehr offen, Grenzen übergreifend. Das werde ich sehr vermissen. Und den Rheingau. Und das Joggen am Main entlang. Und weil ich nicht koche auch sehr viele Restaurants. Und die Apfelweinlokale. Ich habe hier sehr intensiv gewohnt und gelebt.

hessenschau.de: Was wäre ihr Abschiedsmotto, Ihr "Tusch zum Schluss"?

Oliver Reese: Ich wünsche mir, dass wir offen und ehrlich und mit allen Gefühlen, die damit verbunden sind, schön Abschied nehmen. Das will ich zelebrieren und offen dazu stehen. Ich fühle mich der Stadt, dem Theater, den Mitarbeitern und dem Publikum wahnsinnig verbunden.