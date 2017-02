Eigentlich wollte die französische Schauspielerin Marion Cotillard an der Oper Frankfurt die Jungfrau von Orléans geben - doch Cotillard erwartet ihr zweites Kind und sagte nun ab. Für sie springt Johanna Wokalek in die Bresche.

Die Oper Frankfurt hatte auf Hollywood-Glamour gehofft, doch Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard wird nun doch nicht in einem Oratorium als Frankreichs Nationalheldin Jeanne d'Arc zu sehen sein. Die französische Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind und habe daher die Titelrolle zurückgegeben, teilte die Oper Frankfurt mit.

Johanna Wokalek als ebenbürtiger Ersatz

Für sie springt die deutsche Schauspielerin Johanna Wokalek ein, bekannt aus zahlreichen Theater- und Filmproduktionen, wie "Der Baader Meinhof Komplex" und "Die Päpstin". Wokalek hatte Arthur Honeggers dramatisches Oratorium "Jeanne d’Arc au bûcher - Johanna auf dem Scheiterhaufen" zuletzt in der Dresdner Philharmonie gegeben.

Der an der Oper Frankfurt in Kombination mit Claude Debussys Poème lyrique La Damoiselle élue geplante Abend kann somit am Sonntag, 11. Juni, wie geplant im Opernhaus Premiere feiern. "Dafür ist die Oper Frankfurt Johanna Wokalek ausgesprochen dankbar", teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Dem breiten Publikum ist Wokalek durch ihre Film- und Fernsehrollen bekannt. Zuletzt war sie in dem TV-Zweiteiler "Landgericht" zu sehen.