Einen Tag nach der Premiere der Oper "Walküre" am Staatstheater Wiesbaden ist Sänger Gerd Grochowski gestorben. Kollegen und Oberbürgermeister Gerich reagierten bestürzt.

Wie das Staatstheater Wiesbaden am Dienstag mitteilte, starb der Bassbariton völlig unerwartet im Alter von 60 Jahren am Montag in Mainz. Er hatte wegen starker Schmerzen im Herzbereich den Notarzt gerufen. Der konnte dann nur noch den Tod feststellen.

Am Sonntagabend hatte Grochowski als Wotan bei der Premiere der "Walküre" am Staatstheater Wiesbaden noch Ovationen erhalten.

"Alle, die mit ihm arbeiten und leben durften, waren begeistert von seiner Güte, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, von seinem ehrlichen Ringen um den wahren und tiefen Ausdruck von Kunst, die sich dem Leben verschrieben hat", schrieb das Staatstheater in einer Trauernachricht .

"Wir werden ihn nicht vergessen"

Auch Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) und Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz (CDU) reagierten bestürzt:

"Wir schließen uns der großen Trauer, die im Theater herrscht, an. Mit seiner eindrucksvollen Darstellung des Wotan in der Premiere der 'Walküre' am Sonntag hat er die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz besonders in seinen Bann gezogen. Wir werden ihn nicht vergessen."

Engagements an Weltbühnen

Grochowski hatte an allen großen Opernbühnen der Welt gesungen, darunter an der Metropolitan Opera in New York und der Mailänder Scala. An den Bayreuther Festspielen hatte er im vergangenen Jahr in der Neuinszenierung des "Parsifal" als Klingsor debütiert. Für diese Rolle war er auch in diesem Jahr vorgesehen.

Die Festspiele würdigten Grochowski am Dienstag als "ebenso hochprofessionelles wie liebenswürdiges Mitglied" des Ensembles.