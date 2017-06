Er gilt als "Chronist des irren Amerika": Die Schirn Kunsthalle in Frankfurt zeigt die europaweit erste Retrospektive von Peter Saul - einem amerikanischen Maler, dem nichts heilig ist.

Es ist schon ein starkes Stück, was der amerikanische Maler Peter Saul mit den Helden unserer Kindheit macht: Da ist Supermann, sonst strahlender Weltenretter. Ihn steckt Saul in den Knast. Und mehr noch: Wir sehen Supermann auf dem Klo. Zu seinen Füßen sitzt Superdog, seine lange Zunge hängt halb im Klo, halb in Supermans Schritt.

Oder Donald Duck: Den kreuzigt Peter Saul in einer bunten Dampfmaschine, und Micky Maus lässt er auf einem collageartigen Gemälde verzweifelt gegen japanische Flugzeuge kämpfen. Diese und rund 60 weitere Arbeiten Sauls sind seit 2. Juni bis 3. September in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt zu sehen. "Vor Peter Saul ist nichts sicher", sagte Schirn-Direktor Philipp Demandt. "Er nimmt sich allem an, was den Amerikanern heilig ist."

Chronist der irren Seite Amerikas

In der Tat: Mit seinen Bildern arbeitet sich Saul am "American Way of Life" ab, der gerade auch Deutschland stark geprägt hat. Das tut der 82-Jährige zwar schon seit den 1950/60er Jahren, seine quietschbunten Gemälde sind aber aktueller denn je. Er habe immer nur in die Zeitung schauen müssen, um von der irren Seite Amerikas förmlich angesprungen zu werden, berichtete Saul am Donnerstag in der Schirn. Wer würde dabei nicht an den aktuellen US-Präsidenten denken?

Ein zentrales Thema ist dabei Gewalt: Saul deformiert nicht nur amerikanische Helden. Bei ihm zerteilt Ödipus seine Mutter mit einer Art rosa Kettensäge, Ex-Präsident George W. Bush bohrt einem Häftling im irakischen Folter-Gefängnis Abu Ghraib den Zeigefinger persönlich in den Kopf. Auf der anderen Seite ist der Normal-Amerikaner zufrieden, wenn er zu Hause seinen Kühlschrank hat. Reiche Hunde wiederum rauchen Kette und zischen kühle Drinks. Und das alles in bunten, knalligen Farben, auf teils großer Leinwand.

"Trump zu malen ist echt hart"

Peter Saul in der Schirn, im Hintergrund sein Bild "Killer". Bild © Schirn Kunsthalle Frankfurt, Foto: Norbert Miguletz

In den Vereinigten Staaten ist Peter Saul damit zu einer festen Kunst-Größe geworden, hierzulande ist er bislang weniger bekannt. Die Schirn-Schau ist europaweit seine erste Retrospektive.

Naturgemäß nicht zu sehen sind die Bilder, an denen er gerade arbeitet: eine Reihe von Gemälden, die den aktuellen amerikanischen Präsidenten Donald Trump zeigen - mal als Krokodil, mal als Fünfjährigen. "Trump zu malen ist echt hart", findet Saul. "Weil sich gefühlt gerade 10.000 Künstler an ihm abarbeiten. Es ist schwierig, der 10.001 zu sein."