Hessische Pop- und Rockfans können sich auf 2017 freuen: Weltstars wie Depeche Mode oder Coldplay geben sich die Klinke in die Hand - und ein Star kommt, der schon lange nicht mehr auf einer hessischen Bühne stand.

Internationale Künstler

UB40

Hits wie "Red Red Wine", "Kingston Town" oder "I Got U Babe", über 50 Singles in den Charts, mehr als 70 Millionen verkaufte Platten: Die britische Reggae-Pop-Band UB40 gehörte in den 1980er und 1990er Jahren zu den erfolgreichsten Gruppen weltweit. In den vergangenen Jahren ist es still um sie geworden, doch 2017 gehen sie mit neuem Frontmann wieder auf Tour – und die führt sie auch nach Frankfurt.

Wann? Wo? 1. Februar, 20 Uhr, Batschkapp Frankfurt

Simple Minds

Und noch eine erfolgreiche 1980er/1990er-Band kommt nach Frankfurt: Die "Simple Minds" feierten mit Songs wie "Don’t You (Forget About Me)" oder "Belfast Child" internationale Erfolge. Im Frühjahr machen sie mit ihrer "Acoustic Live Tour" Station in der Festhalle.

Wann? Wo? 10. April, 20 Uhr, Jahrhunderthalle Frankfurt

Gene Simmons, Sänger und Bassist von Kiss. Bild © picture-alliance/dpa

Kiss

Schwarzweiß-geschminkte Gesichter, Kostüme irgendwo zwischen Mittelalter und Science-Fiction, dazu silberne Plateaustiefel: Kaum eine Band der 1970er Jahre trat ähnlich spektakulär auf wie Kiss. Und immer noch ist "Rock And Roll All Night" ihr Motto. 2017 kommen die Könige des Glamrocks für drei Shows nach Deutschland – eine davon steigt in Frankfurt.

Wann? Wo? 23. Mai, 20 Uhr, Festhalle Frankfurt

Bruno Mars

Mit seiner "24K Magic World Tour" feiert der amerikanische R&B-Sänger, Songwriter, Produzent und Grammy-Preisträger Bruno Mars sein neues (gleichnamiges) Album. Es ist sein drittes Album und die zweite Tour nach 2013 mit 155 ausverkauften Konzerten weltweit. Im Sommer gibt er sich in Frankfurt die Ehre.

Wann? Wo? 1. Juni, 20 Uhr, Festhalle Frankfurt

Hans Zimmer auf einem Konzert in Budapest. Bild © picture-alliance/dpa

Hans Zimmer

Ein Ausnahmekünstler kommt auf Stippvisite in die alte Heimat: Nur zwei Konzerte gibt der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer - inzwischen ein Megastar der Filmmusik - 2017 in Deutschland. Mit großem Orchester, Chor und Band gastiert er in der Commerzbank-Arena. Zu hören gibt es die Musik aus Filmen wie "Fluch der Karibik", "The Dark Knight" oder "Rain Man".

Wann? Wo? 9. Juni 2017, 20.30 Uhr, Commerzbank-Arena in Frankfurt

Depeche Mode

Für die Musik-Zeitschrift "Q" gehört Depeche Mode auf die Liste mit den "50 Bands, die die Welt veränderten". Nun sind Listen oft Ansichtssache, fest steht aber: Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern gehören die Jungs rund um Frontmann Dave Gahan zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Im Sommer 2017 präsentieren sie ihr neues Album "Spirit" in Frankfurt.

Wann? Wo? 20. Juni, 19.45 Uhr, Commerzbank-Arena Frankfurt

Coldplay-Sänger Chris Martin. Bild © picture-alliance/dpa

Coldplay

Was für ein Jahr für die britische Band Coldplay: Sie standen beim 50. Super Bowl in den USA auf der Bühne, räumten bei den Brit Awards ab und starteten ihre "A Headful Of Dreams"-Welttournee. Die führt sie im Sommer 2017 auch nach Deutschland. Ob da Zeit bleibt, an ihrem neuen Album "Kaleidoscope EP" zu arbeiten?

Wann? Wo? 30. Juni und 1. Juli, je 19 Uhr, Commerzbank-Arena Frankfurt

Robbie Williams

Volle 15 Jahre ist es her, da machte Robbie Williams Frankfurt zum letzten Mal zur Station einer seiner Konzerttourneen. Im März 2001 war das, der Ort hieß Festhalle. Jetzt können Robbie-Fans aufatmen: Im Sommer kommt er wieder, und zwar mit seiner "Heavy Entertainment Show".

Wann? Wo? 19. Juli, 18 Uhr, Commerzbank-Arena

Deutsch(sprachig)e Künstler

Seit über 25 Jahren dabei: die Fantastischen Vier. Bild © picture-alliance/dpa

Die Fantastischen Vier

Die Fantastischen Vier bringen ihr "Best Of Album" mit auf ihre Konzertreise, die sie in Hessen auf die Festhallen-Bühne führt.

Wann? Wo? 19. Januar, 19.45 Uhr, Festhalle Frankfurt

Tim Bendzko

Der Sänger ist auf "Immer noch Mensch"-Tour. Auf dem gleichnamigen Album ist er nicht nur Sänger, Texter und Musiker, sondern auch Produzent. In seinen Texten und auf der Bühne reflektiert er über die kleinen zwischenmenschlichen Themen unserer Zeit.

Wann? Wo? 6. Mai, 19.30 Uhr Uhr, Stadthalle Kassel und 4. Juni, 19.30 Uhr, Festhalle Frankfurt

Sarah Connor

Die Soulqueen kommt mit Songs aus ihrem Album "Muttersprache" nach Fulda. Die mit Dreifach-Platin ausgezeichnete Platte zeigt neue Facetten von Sarah Connor, die hier auch erstmals auf Deutsch singt.

Wann? Wo? 25. August, 20 Uhr, Domplatz Fulda

Clueso

Clueso präsentiert 2017 live sein siebtes Album, "Neuanfang" heißt es. Damit kehrt der erfolgreiche Sänger zu seinen musikalischen Wurzeln zurück.

Wann? Wo? 27. September, 19 Uhr, Jahrhunderthalle Frankfurt

Xavier Naidoo

Xavier Naidoo steht im Rahmen seiner "Nicht von dieser Welt 2"-Tour in Frankfurt auf der Bühne.

Wann? Wo? 2. Dezember, 20 Uhr, Jahrhunderthalle.

Und wer schaut noch vorbei?

Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld. Bild © picture-alliance/dpa