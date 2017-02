Vorhänge und Wolken kommen in vielen Bildern Magrittes vor. So auch in "Les Mémoires d’un saint" von 1960.

Magritte ist ein alter Hut? Der letzte Vorhang längst gefallen? Vielleicht. Es gibt viele Gründe, warum Sie die große Magritte-Retrospektive in der Schirn Frankfurt trotzdem nicht verpassen sollten.

Auf den ersten Blick sieht immer alles ganz einfach aus. Zumal man das Gefühl hat, die Bilder und Motive von René Magritte schon viele Male gesehen zu haben. Tassen, T-Shirts, Regenschirme - Magritte kann man überall aufdrucken, sieht immer gut aus. Warum also in die Schirn gehen, und sich in einer großen Einzelausstellung ansehen, was man längst schon kennt (oder zu kennen glaubt)?

Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil es selten ist

Tatsächlich ist es eine große Besonderheit, viele Bilder von Magritte in einer gemeinsamen Ausstellung sehen zu können. "Magritte. Der Verrat der Bilder" in der Schirn ist nämlich die erste große Einzelausstellung des belgischen Surrealisten (1898-1967) seit 20 Jahren in Deutschland. Gezeigt werden über 70 Werke aus allen Schaffensperioden. Bilder aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Europa, Nordamerika und Australien wurden eingeflogen. Wer weiß, wann es das nächste Mal wieder so weit ist?

Nach den Fakten - oder ganz ohne sie: Weil es hoch aktuell ist

Alle Welt diskutiert über alternative Fakten, "fake news". Magritte hat in seinen Bilder schon immer Rätsel präsentiert, Verwirrung gestiftet. Was ist Schein, was ist Sein? Was ist das Wesen der Wirklichkeit? Die FAZ druckte unlängst Magrittes Pfeifen-Motiv ab. "Dies ist keine Pfeife" hat Magritte darunter geschrieben. Das ist richtig, denn es ist das Bild einer Pfeife und nicht die Pfeife selbst. Das finden Sie kompliziert?

"This is not a pipe", 1935. Eine Pfeife? Ein Bild von einer Pfeife? René Magritte spielt mit Schein und Sein, mit Wirklichkeit und der Abbildung von Wirklichkeit. Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Die FAZ schreibt dazu: "Das sind zwei Pfeifen". Wie jetzt? "Die FAZ ruft damit nach dem kurzen Zeitalter des Post-Faktischen den Beginn des Alternativ-Faktischen aus“, so Schirn-Chef Philipp Demandt. Also das Zeitalter der Lüge. Und wählt zur Illustration Magritte. "Magritte und der Surrealismus sind tatsächlich aktueller denn je." Für Magritte ist die Auseinandersetzung zwischen Abbildung, Wirklichkeit und Wahrheit ein alter Hut, er hätte vermutlich seine große Freude an den aktuellen Diskussionen.

"Dumm wie ein Maler." Weil es zum denken anregt

Magritte kämpfte Zeit seines Schaffens gegen die angebliche Überlegenheit der Worte über die Bilder an, die von der Philosophie so festgezurrt schien. Er empfand die Bilder als der Sprache gleichrangig. Die Ausstellung in der Schirn hat sich besonders die Beziehung von Magritte zur Philosophie zum Thema gemacht. Der Künstler sah sich selbst eben nicht als Künstler, sondern als denkenden Menschen, der seine Gedanken durch Bilder zum Ausdruck bringt.

Magritte stellt die Frage nach dem Ursprung der Dinge: Wer war zuerst da? Das Huhn? Das Ei? (René Magritte, Variante de la tristesse, 1957) Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Und so kann man in der Ausstellung ein ganzes philosophisches Universum entdecken - oder eben die Einfachheit und Klarheit der Motive lieben: Himmel, Hut, Apfel, Vorhang, Huhn. Für jeden was dabei, auch für die ganz Kleinen. Das macht die Magritte-Ausstellung zum perfekten Ziel für einen Familienausflug.