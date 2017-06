Werke von Wagner und Berlioz standen am Samstagabend auf dem Programm zur Eröffnung des 30. Rheingau Musik Festivals. An der Zufahrt protestierten erneut Fluglärmgegner.

Das Rheingau Musik Festival (RMF) ist am Samstag im Kloster Eberbach bei Eltville in seine 30. Saison gestartet. Beim ausverkauften feierlichen Eröffnungskonzert mit dem hr-Sinfonieorchester standen am Abend Werke von Richard Wagner und Hector Berlioz auf dem Programm (ab 20.04 Uhr live auf hr2). Rund 100 Musiker spielten vor etwa 1.300 Zuhörern in der Basilika der ehemaligen Zisterzienserabtei, wo einst der Kinohit "Der Name der Rose" gedreht worden war.

Bei der Jubiläumsauflage des RMF stehen bis zum 2. September 155 Konzerte an 42 Spielstätten auf dem Programm. 85 Konzerte sind laut den Veranstaltern ausverkauft. Von den insgesamt 125.000 Karten sei noch etwa ein Fünftel zu haben. Zu den Spielstätten nicht nur im Rheingau gehören neben Kloster Eberbach weitere Kulturdenkmäler wie die Schlösser Johannisberg und Vollrads sowie das Kurhaus Wiesbaden.

Proteste gegen das Kuratorium

An der Zufahrt zum Eröffnungskonzert standen wieder Fluglärmgegner. Sie protestierten gegen Mitglieder des Festival-Kuratoriums und Sponsoren, die den Ausbau des Frankfurter Flughafens durchgesetzt hätten. Damit setzten sie die Rhein-Main-Region täglich 18 Stunden lang "ohrenbetäubendem Fluglärm" und einem CO2-Ausstoß von 900.000 Liter Kerosin aus, kritisierte die Initiative gegen Fluglärm Mainz. Die Aktivisten hatten bereits zuvor mit einer umstrittenen Brief-Aktion auf sich aufmerksam gemacht.

Intendant Michael Herrmann nahm dazu keine Stellung. Er verwies auf einen am Freitag veröffentlichten Offenen Brief teils weltbekannter Musiker gegen den Protest.

155 Konzerte an über 40 Orten - das sind die fünf Highlights.

Sendung: hessenschau, 24. Juni 2017, 19.30 Uhr