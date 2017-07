Rockig, schmusig und skurril: Mit seiner "Heavy Entertainment Show" ist Robbie Williams in der Frankfurter Commerzbank-Arena vorstellig geworden. Der britische Superstar hat wie seine Fans eine Wandlung hinter sich.

Aus den kreischenden Teenies von einst sind erwachsene Frauen geworden, bereitwillig begleitet von ihren Partnern und Ehemännern. Das Publikum beim Robbie-Williams-Konzert in der ausverkauften Frankfurter Commerzbank-Arena ist bunt gemischt, der frühere Take-That-Sänger ist längst nicht mehr der weiblichen Jugend vorbehalten. Robbie ist für alle da, und über 40.000 folgen an diesem heißen Mittwochabend dem Lockruf des Superstars.

Wie ein echter Brite

So wie seine Fans ist auch Williams der glattgebügelten Boygroup-Welt entwachsen. Ein paar Fettpölsterchen, mehr oder weniger gelungene Tattoos und ein durchaus offensiv getragenes Achselhaar lassen den 43-Jährigen wie einen waschechten Briten daherkommen. Sein ärmelloses Oberteil und ein gewagter Faltenrock können den Eindruck nicht gerade revidieren.

Und doch – oder gerade deshalb – zieht Williams die Zuschauer auch bei der vierten Deutschland-Station der aktuellen Tournee in seinen Bann. Er ist Frauenheld und Kumpeltyp zugleich. Dass er sein Konzert mit einer Art persönlichen Nationalhymne ("God bless our Robbie") eröffnen lässt, mag skurril und selbstverliebt, aber auch nicht allzu ernst gemeint erscheinen. "I'm Robbie, fucking, Williams", ruft der Star der tobenden Masse zum Auftakt seiner im Boxkampf-Stil präsentierten "Heavy Entertainment Show" entgegen.

Für alle Mummys und Daddys

Ready to rumble: Robbie rockt, schmust und unterhält in den folgenden rund 100 Minuten in bester Entertainer-Manier. Ob jeder Ton sitzt, ist da eher zweitrangig. Seine Fans helfen ihm im Notfall ohnehin gerne zu Zehntausenden als Chor aus der Patsche. Und bei manch schwierigerem Titel fungiert Williams schon mal als Text-Souffleur.

Über "Let me entertain you", "Party like a Russian" und dem George-Michael-Cover "Freedom" bahnt sich der Engländer den Weg zum ersten großen Highlight des Abends: Den Song “I love my life“ widmet er allen Mummys und Daddys, nachdem er zuvor selbst eine kleine Anekdote aus seinem liebgewonnenen Leben als zweifacher Familienvater zum Besten gibt. Gesungen wird aus einem über die Zuschauer-Köpfe schwebenden Box-Handschuh.

Die wahre Hymne kommt zum Schluss

Im Anschluss versucht sich der Brite in einem A-Cappella-Spielchen mit dem Publikum, ein paar nostalgischen Liedzeilen des Take-That-Songs "Never forget" und einem etwas merkwürdigen "Something stupid"-Duett mit einem weiblichen Fan, bevor spätestens in der zweiten Hälfte des Konzerts endgültig heavy Entertainment angesagt ist.

Familienmensch Williams holt seinen Vater auf die Bühne und die beiden heizen mit dem Neil-Diamond-Klassiker "Sweet Caroline" der Menge unter dem geschlossenen Stadiondach mächtig ein. Nach den Hits "Feel", "Rock DJ" und "She's the one" ist die Mitsing-Skala schon tief im roten Bereich, ehe das heiß ersehnte "Angels" im mittlerweile dunklen Stadionrund für ausgeprägte Massen-Gänsehaut und nicht wenige Tränen sorgt.

Es ist die wahre Hymne dieses Abends, der nach einer kurzen Zugabe von Frank Sinatras "My way" recht abrupt und relativ frühzeitig zu Ende geht. Robbie ist eben nicht mehr der Jüngste, und Daddys gehen auch mal früher schlafen.