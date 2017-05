Deckenprojektion der Ariane 5, die Rosetta in den Weltraum bringt.

Deckenprojektion der Ariane 5, die Rosetta in den Weltraum bringt. Bild © picture-alliance/dpa

Sonderschau in Darmstadt

Die abenteuerliche Weltraum-Mission "Rosetta" hat weltweit auch Nicht-Wissenschaftler fasziniert. Der einzigartigen Reise widmet das Hessische Landesmuseum Darmstadt von Freitag an eine Ausstellung - einmal mitfliegen inklusive.

Der Countdown läuft ab, die Rakete startet und schon schweben die Besucher des Hessischen Landesmuseums durchs All. Zugegeben, sie schweben nicht wirklich, sondern lümmeln sich in Sitzsäcken im Großen Saal des Museums. Doch über ihren Köpfen ist auf 30 Metern Länge eine eindrucksvolle Deckenprojektion zu sehen.

Zwölf Beamer projizieren die Rosetta-Reise: Vom Start der Ariane-Rakete über das Rendezvous mit dem Kometen Tschuri bis hin zum Missionsende im September 2016, als Rosetta kontrolliert auf dem Kometen zum Absturz gebracht wurde.

Weitere Informationen Rosetta - Europas Kometenjäger 12. Mai bis 8. Oktober

Hessisches Landesmuseum

Friedensplatz 1, Darmstadt Ende der weiteren Informationen

Wenn Paolo Ferri an diesen 30. September 2016 denkt, wird ihm noch immer wehmütig ums Herz. "13.19 Uhr, das war ein sehr emotionaler Moment", gesteht der ehemalige ESA-Flugdirektor. Damals endete eine einmalige Mission, die im März 2004 mit dem Start der Ariane 5 ihren Anfang nahm. Dem voraus gingen zehn Jahre Forschungs- und Planungsarbeit.

Rosetta, eine Mission mit vielen Unbekannten

Die Rosetta-Mission sei ein Unterfangen mit vielen Unbekannten gewesen. "Zehn Jahre Reise, insgesamt sieben Milliarden Flug-Kilometer und dann wollten wir nicht nur an den Kometen ranfliegen, sondern ihn auch noch mit Philae besuchen", beschreibt Ferri das schier wahnwitzige Unternehmen.

Dass der tatsächliche Zielpunkt des Kometenlanders Philae im November 2014 nur 35 Meter neben den berechneten Koordinaten lag, macht die beeindruckende Leistung von Wissenschaftlern und Ingenieuren deutlich. Dass man sich in Fachkreisen für die Misson interessierte, war darum auch nicht weiter verwunderlich.

Doch die Wirkung von Rosetta zog weitere Kreise. "Die Menschen ließen sich von unserer Botschaft 'Glaube an das Unmögliche' anstecken", erinnert sich Jocelyne Landeau-Constantin, Kommunikations-Chefin bei der ESA/ESOC in Darmstadt. Es sei diese Kombination aus "Genie Made in Europa" und den unwägbaren Risiken gewesen, die auch bei Laien für enormes Interesse sorgten.

Kleine und große Rosetta-, Philae- und Tschuri-Fans können bei der Schau in Darmstadt nun ein freudiges Wiedersehen feiern. Für das Hessische Landesmuseum ist es die erste Kooperation mit der ESA. "Ursprünglich hatten wir die Idee einer Meteoritenausstellung, aber das schien uns ein bisschen zu langweilig", sagt die stellvertretende Museumsdirektorin, Gabriele Gruber, lachend. Die nun entstandene Sonderausstellung ist dann auch alles andere als öde.

Gezeigt werden rund 50 Exponate auf 480 Quadratmetern Fläche, darunter Modelle der beiden Sonden, des Kometen sowie der Trägerrakete Ariane 5. Zudem sind Meteoritenfunde zu sehen, die Einblicke in die Zusammensetzung des Sonnensystems geben.

Höhepunkt der Schau ist die multimediale Deckenprojektion, die in einer 30-minütigen Schleife abläuft und die Besucher mitnimmt auf die lange Rosetta-Reise. Ergänzt wird das Angebot durch Touch-Screens, auf denen die Besucher sich viele Hintergrundinformationen zur Rosetta-Mission erlesen können.