Leonard Bernstein und Thelonious Monk: Gleich zwei große Komponisten haben im kommenden Jahr 100. Geburtstag. Anlass für die hr-Bigband, die beiden in der neuen Saison zu würdigen. Außerdem ab August im Programm: die Beatles.

Von Gospel bis hin zu experimenteller Avantgarde: In der kommenden Saison spannt die hr-Bigband den musikalischen Bogen extrem weit. Start der Saison ist der 24. August. Dann steht die hr-Bigband mit einem spanisch geprägten Programm beim Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank auf der Bühne.

Nur kurz danach feiern die Musiker der Band im renommierten Londoner "Ronnie Scott’s Jazz Club" sechs Tage lang das legendäre "Sgt. Pepper‘s"-Album der Beatles (4. bis 9.9.2017). Eine erste Zusammenarbeit mit dem Chefdirigenten des hr-Sinfonieorchesters, Andrés Orozco-Estrada, würdigt den 100. Geburtstag von Leonard Bernstein, unter anderem mit der Ouvertüre zu dessen Wert "Candide" (13.4.2018, 20 Uhr, Alte Oper Frankfurt).

Indische Musik und europäischer Jazz sollen sich beim "Mumbai-Projekt" auf Augenhöhe begegnen (28.9.2017, 20 Uhr, Frankfurter Hof, Mainz und 29.9.2017, hr-Sendesaal, Frankfurt).

Neue musikalische Welten

Weitere Informationen Infos Ihre 64 Konzerte wird die hr-Bigband nicht nur in Frankfurt und London bestreiten, sondern auch in Gießen, Wiesbaden, Darmstadt, Rüsselsheim, Korbach, Mainz, Aschaffenburg, Kassel, Weilburg, Schlitz, Klingenberg, Geisenheim und Dreieichenhain. Ende der weiteren Informationen

Neben mehreren aufstrebenden Künstlern kommt der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Jazzmusiker Vincent Peirani nach Frankfurt. Der stets barfuß auftretende Franzose wird die "Thrill Box" öffnen und mit seinem Akkordeon im Zusammenspiel mit der hr-Bigband neue musikalische Welten zwischen Jazz, Musette und Rock entstehen lassen (1.3.2018, 20 Uhr, hr-Sendesaal Frankfurt und 2.3.2018, 20 Uhr, Centralstation Darmstadt).

Außerdem hat die hr-Bigband die Soul- und R&B-Sängerin Patti Austin eingeladen, die in der Alten Oper Frankfurt auf den Spuren von Ella Fitzgerald wandelt (17.5.2018, 20 Uhr, Alte Oper Frankfurt. Den 100. Geburtstag des Komponisten Thelonious Monk feiert die hr-Bigband zusammen mit John Beasley (2.12.2017, 20.30 Uhr in Singen, 8.und 9.12.2017, 20 Uhr, Dr. Hoch's Konservatorium Frankfurt).

hr-Bigband auf Festivals

Auch in der kommenden Saison wird die hr-Bigband das Deutsche Jazzfestival (25. bis 29.10.2017) mit einem Konzert in der Alten Oper eröffnen: Unter dem Motto "The New Gospel" hat sie mit Cory Henry dafür einen Hammond-Orgel-Virtuosen eingeladen. Die vierte "cresc…"-Biennale (22. bis 26.11.2017) steht unter dem Titel "Transit", welchen die hr-Bigband aufgreift und damit den Übergang vom Bigband-Jazz zur Neuen Musik sucht.

Schließlich setzt die Band die Förderung des Jazznachwuchs fort: In seine neunte Rund geht der hessische Schulbigband-Wettbewerb (11.5.2018, 19 Uhr, hr-Sendesaal Frankfurt), außerdem geht die hr-Bigband ihrerseits wieder aus Schultour (Juni 2018). Zudem geht die Reihe "Fresh Sound - New Talent" ins vierte Jahr, bei der diesmal der junge Schlagzeuger, Komponist und Arrangeur Reinhold Schmölzer die Gelegenheit hat, eigene Werke mit der hr-Bigband umzusetzen (November 2017).

Und: Die hr-Bigband engagiert sich wieder beim ARD-weiten Konzertprojekt "Das Händel-Experiment" .