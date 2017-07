Thriller-Fans dürfen sich freuen. Illuminati- und Sakrileg-Autor Dan Brown wird sein neues Werk "Origin" bei einer exklusiven Lesung in Frankfurt vorstellen.

US-Autor Dan Brown wird seine einzige Lesung in Deutschland in Frankfurt halten. Bild © picture-alliance/dpa

Rund 1.800 Gäste haben auf der Frankfurter Buchmesse die seltene Gelegenheit, Dan Brown live zu erleben. Der US-Bestsellerautor wird am Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr, seinen neuen Thriller "Origin" vorstellen.

Das Buch wird am 3. Oktober weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, Browns deutscher Verlag Bastei Lübbe bringt "Origin" am 4. Oktober auf den Markt.

Öffentliche Auftritte sind rar

Die Veranstaltung ist deutschlandweit das einzige Event mit dem Thrillerautor. Die Moderation des Abends übernimmt Alf Mentzer (hr2-kultur). Aus der deutschen Übersetzung liest der Schauspieler Wolfram Koch.

Auch im neuesten Werk wird Dan Brown gemäß seinem Erfolgsrezept geheime Codes, Wissenschaft, Religion, Geschichte, Kunst und Architektur miteinander verknüpfen. "In Origin wird der Symbolforscher Robert Langdon mit den beiden ewigen und entscheidenden Fragen der Menschheit konfrontiert und mit einer bahnbrechenden Entdeckung, die diese Fragen beantworten könnte", verspricht der Verlag in seiner Ankündigung.

Und weil Dan Brown seinen Büchern in Sachen geheimnisvoll in Nichts nachsteht, lebt er zurückgezogen und gibt selten Interviews.

Freude bei den Buchmesse-Veranstaltern

"Diese exklusive Buchpremiere im Rahmen der Frankfurter Buchmesse zu begehen, ist natürlich ein Glücksfall und soll auch ein Zeichen dafür sein, dass Frankfurt verstärkt ein Ort für große Autoren und ihre Bücher ist", meint Lars Birken-Bertsch, Director Business Development bei der Frankfurter Buchmesse.