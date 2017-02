Die Schirn zeigt in Frankfurt eine große Richard Gerstl-Retrospektive.

Die Schirn zeigt in Frankfurt eine große Richard Gerstl-Retrospektive. Bild © Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2017, Foto: Norbert Miguletz

Wütend, selbstbewusst, kompromisslos: Der österreichische Expressionist Richard Gerstl wurde zwar nur 25 Jahre alt, hat aber ein eindrucksvolles Werk hinterlassen - was die wenigsten wissen. Ein Geheimtipp!

Die Schirn hat sie alle. Zumindest fast alle Werke, die von Richard Gerstl (1883-1908) bekannt sind. In einer großen Retrospektive präsentiert das Haus in Frankfurt das Gesamtwerk des "ersten österreichichen Expressionisten".

Gerstl sei ein "zorniger junger Mann" und ein "bockiger Künstler" gewesen, so Kuratorin Ingrid Pfeiffer. Gerstls Werk umfasst vor allem Landschaftsbilder und Porträts, davon viele Selbstbildnisse. Zu Lebzeiten habe er nie ausgestellt, weil seine Professoren einen Skandal befürchtet hätten, erläuterte Pfeiffer.

Selbstmord mit 25 Jahren

Unter den Porträts sind auffällig viele von derselben Frau, Mathilde Schönberg. Mathilde war die große Liebe Gerstls, mit ihr hatte er eine kurze Affäre. Allerdings war sie die Ehefrau seines Freundes, Vorbildes und Unterstützters, des Komponisten und Allround-Künstlers Arnold Schönberg. Als Mathilde zu Mann und Kindern zurückkehrte, brachte Gerstl sich auf drastische Art um: Er erhängte und erstach sich vor einem Spiegel. Gescheitert in der Liebe, künstlerisch nicht so erfolgreich, wie er selbst erwartete, und mit den Freunden zerstritten, sah er sich 1908 mit 25 Jahren am Ende.

Gegen alle, von sich selbst überzeugt

Experten sprechen dem Werk Gerstls heute eine große Bedeutung zu. Er habe mit seiner Kunst wegweisende Neuerungen geschaffen. "Seine Malerei nahm vieles vorweg, was erst viel später in der Kunstgeschichte seinen Platz gefunden hat", so Schirn-Direktor Philipp Demandt.

Gerstl war ein Provokateur, lehnte den zeitgenössischen Kunstbetrieb radikal ab und weigerte sich etwa, mit Gustav Klimt (1862 - 1918) zusammen auszustellen. Er widersetzte sich stilistisch und inhaltlich der Wiener Secession, lehnte deren Schönheitsbegriff ab und bekannte sich zu einer Ästhetik des Hässlichen. Zu Lebzeiten galt er als Rebell und schwierig. In der Schirn kann dieser Künstler nun endlich entdeckt werden.