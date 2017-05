zum Artikel Samstag in Frankfurt und Offenbach : Zehn Highlights der Nacht der Museen

In Ruhe durch eine Ausstellung schlendern? Das können sich Besucher der Nacht der Museen am Samstag in Frankfurt und Offenbach abschminken. Konzerte, Partys und Mitmachaktionen sind angesagt - zum Beispiel Kakerlakenrennen und Sprünge über ein Feuer. [mehr]