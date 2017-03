Kleiner Verlag mit großem Erfolg: Am Freitag wird der Schöffling-Verlag in Leipzig mit dem Kurt-Wolff-Preis geehrt. In Frankfurt arbeitet ein engagiertes Team mit einem Verleger-Urgestein. Aber es gibt auch Rückschläge.

Seit fast einem Vierteljahrhundert erschließe Schöffling "mit untrüglichem Gespür und nicht nachlassender Neugier" immer neue Autoren für die deutsche Gegenwartsliteratur, so die Jury. Der Preis wird am Freitag anlässlich der Buchmesse in Leipzig verliehen. Erst vor einem Jahr ging der Leipziger Buchpreis an den Schöffling-Autoren Guntram Vesper für das 1.000-Seiten-Epos "Frohburg" über seine sächsische Heimatstadt. Damit schlug er den Favoriten Heinz Strunk aus dem großen Rowolt-Verlagshaus mit seinem St.-Pauli-Roman "Der goldene Handschuh" aus dem Rennen.

Junge, deutsche Autoren früh entdecken

Seine erfolgreiche Arbeit macht der 1993 gegründete Verlag mit einem zahlenmäßig bescheidenen Team von zwölf Leuten, die in einer Altbauetage im Frankfurter Bahnhofsviertel sitzen. Wer dort zwischen riesigen Regalwänden und meterhohen Bücherstapeln Klaus Schöffling besucht, trifft einen Verleger von altem Schrot und Korn.

Der 62-Jährige, der einst bei Suhrkamp in Frankfurt gelernt hat, ist mit seinem Programm alles andere als rückwärtsgewandt: Neben jungen deutschen Autoren wie Juli Zeh oder Silke Scheuermann hat er aus den USA Jennifer Egan ("Der größere Teil der Welt") oder Joshua Cohen ("Solo für Schneidermann") erfolgreich in Deutschland vorgestellt. Oder den kroatischen Autor Milijenko Jergovic, der seit seinem ersten Roman "Das Walnusshaus" auch bei uns einen Namen hat.

Top-Seller ist der literarische Katzenkalender

"Wir sind viel freier und selbstständiger", sagt Schöffling zum Geheimnis eines "überschaubaren Verlags", wie er ihn nennt. Allerdings kann er seinen Autoren wegen beschränkter finanzieller Ressourcen keine großen Vorschüsse zahlen. Daher muss er sie mit Hilfe der vier Lektoren möglichst früh entdecken und dann an sich binden.

Mit 30 Büchern wird die Titelzahl pro Jahr bewusst begrenzt gehalten. Der größte Bestseller des Verlags ist ohnehin seit vielen Jahren der literarische Katzenkalender, den Schöfflings Frau Ida erfunden hat. Das Kalendergeschäft ist ein wichtiges Standbein, wie Schöffling sagt.

Star-Autorin Juli Zeh wechselte zur Konkurrenz

Es gibt aber auch Rückschlage. So ist Schöfflings langjährige Hausautorin Zeh mit ihrem neuen Bestseller "Unterleuten" zu einem weit zahlungskräftigeren Verlag abgewandert. "Wir haben die Autorin aufgebaut", bedauert Schöffling. Dafür wächst das Renommee weiter. Das Branchenmagazin "Buchmarkt" hat Schöffling im vergangenen Jahr zum Verleger des Jahres erklärt. In Frankfurt hat er auch noch den Binding-Kulturpreis in Höhe von 50.000 Euro erhalten. Beim Kurt-Wolff-Preis darf er sich jetzt über 26.000 Euro freuen.