Sie singen gerne, aber aber eher schief als im Chor? Kein Problem, bei organisierten "Rudelsingen" kommen hunderte singbegeisterte Menschen zusammen und schmettern von Rock und Pop bis Oper alles, was gefällt.

Ein bisschen aufgeregt ist Ute Roth aus Darmstadt schon. "Ich singe sonst nur zu Hause und ich hoffe, dass ich hier auch mal was zum Besten geben kann." Mit drei Freundinnen ist sie zum ersten Mal dabei, im Jagdhofkeller in Darmstadt. Das historische Kellergewölbe, Kulisse für Musikveranstaltungen, Theater und private Feiern, ist mit Kerzenkronleuchtern geschmückt. Zum neunten Mal findet das Rudelsingen dort statt, die Veranstaltung war nach kurzer Zeit ausverkauft. Auf der Bühne stehen ein Pult mit einem Laptop, Mikrofonständer und ein E-Piano. Die Liedtexte werden von Beamern auf zwei Leinwände geworfen.

Weitere Informationen Rudelsingen - was ist das? Rudelsingen ist in: Leute, die einfach gemeinsam drauf los singen wollen, kommen zu den Veranstaltungen - Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Lieder sind populär, die Texte werden auf Leinwände projiziert. Die Veranstalter geben eine Anleitung zu den Stücken, begleiten und motivieren das Publikum von der Bühne aus. Die Idee hatte der Sänger David Rauterberg in Münster, seit 2011 richten elf Teams in mittlerweile 90 Städten in Deutschland Rudelsingen aus. Auch in Hessen gibt es zahlreiche Veranstaltungen, wie etwa am 10. Mai in Wiesbaden, am 11. Mai in Kassel oder am 12. Mai in Fulda. Ende der weiteren Informationen

Kollektiver Karaokespaß - schräge Töne gehen in der Masse unter

Eine bunte Mischung aus Popsongs und Gassenhauern von alt bis neu ist an diesem Abend in Darmstadt angekündigt, die Spannung steigt, denn schon erklingt ein Intro, aber noch ist niemand auf der Bühne. Das Publikum ist 40 aufwärts, aber auch einige Mittzwanziger sind dabei. Während Ute Roth sich einen der wenige Sitzplätze gesichert hat, steht eine kleine Gruppe junger Frauen an der Bühne und diskutiert, welche Lieder wohl gespielt werden.

Kordula Rützel singt in ihrer Freizeit im Chor, beim Rudelsingen war sie schon mehrfach. "Toll am Rudelsingen ist, dass man aber eben nicht üben muss und dauernd unterbrochen und korrigiert wird, sondern geradeheraus einfach so drauflos singen kann". Und Mareike Schneider ergänzt: "Und es ist auch egal, wenn mal ein Ton nicht so sitzt, das hört man nicht, wenn so viele singen."

Auf den richtigen Eröffnungssong kommt es an

Jörg Siewert, "Rudelführer" Bild © hr

Die launige Mitsing-Party funktioniert durch bekannte Lieder, ohne Spaßhürden und ohne Verbesserungen durch den Rudelführer. Veranstalter Jörg Siewert, von Haus aus eigentlich Bildungspädagoge, geht zum Pult und klappt den Laptop hoch, während sein Kompagnon Steffen Walter sich ans E-Piano setzt und zur Musik, die als Halbplayback eingespielt wird, jazzige Akkorde einstreut. "Music was my first love" von John Miles ist der erste Song. Als nach dem langen Intro auf Siewerts Einsatz endlich alle singen dürfen, ist sie da: die Gänsehaut- Stimmung wie bei einem Konzert, bei dem man sich schon wochenlang auf seinen Lieblingssong gefreut hat. 200 Leute singen nicht nur laut, sondern aus vollem Herzen und mit glänzenden Augen.

Gassenhauer, Pop-Songs, Rock-Baladen und Volksmusik

Die Stimmung ist perfekt, da muss Jörg Siewert, der sich an diesem Abend tatsächlich Rudelführer nennen darf und auch mal zur Gitarre greift, gar nichts mehr anheizen. Nachdem das Publikum Hits wie "I was made for loving you, Baby", "Get down" und "Die kleine Kneipe" geschmettert und geschunkelt hat, wundert er sich scheinbar, dass manche seiner Rudelsänger schon in Extase geraten, wenn er nur den Titel einer Nummer ankündigt.

"Ich weiß gar nicht, ob Ihr hier in Darmstadt die Nummer überhaupt kennt, das ist österreichisch und da muss man auch ein bisschen jodeln." Bei "Hulapalu" von Volksmusik-Star Andreas Gabalier sind vor allem die Frauen nicht mehr zu halten. Überhaupt sind 70 Prozent der Sänger weiblich. Aber auch die Männer halten trotz Unterzahl mit. Wolfgang Stelz aus Pfungstadt singt selbst in einer Band und ist bei "House of the Rising Sun" ganz in seinem Element.

Singen macht noch glücklicher

Die Rudelsänger dürfen sich sogar im Vorfeld Titel wünschen. Klassiker von den Beatles oder ABBA oder Queen hat Siewert ohnehin im Repertoire, aber es gibt auch immer wieder Überraschungen. "Und schon wieder haben sich einige diesen Titel gewünscht! Ok, Ihr habt es so gewollt, echt Oper." Gemeint ist der Gefangenenchor aus "Nabucco" von Giuseppe Verdi.

"Can’t buy me love", "Da müsste Musik sein", "Westerland" und "Sound of Silence", die Vielfalt ist groß und nach zweieinhalb Stunden mit zwei Erholungspausen geht das neunte Darmstädter Rudelsingen mit dem Einschlafllied "Lalelu" zu Ende. Singen macht glücklich, das wussten viele schon vorher und nach diesem Abend sind sie sich sicher, dass Rudelsingen noch glücklicher macht. "So viel strahlende Gesichter", bemerkt Ute Roth, die sich für das nächste Mal gleich Karten bestellen will.