zum Artikel Filmfestivals Exground und Dokfest : Filmemacher rücken Schuldenkrise ins Bewusstsein

Die Herbstzeit ist die Zeit der Filmfestivals in Hessen: Jetzt startet das Exground Filmfest in Wiesbaden, kommende Woche das Kasseler Dokfest. Auf beiden Festivals läuft ein Dokumentarfilm, der an eine fast vergessene Krise erinnert. [mehr]