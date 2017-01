So war die Bibi-und-Tina-Show in Frankfurt

Von "Mädchen gegen Jungs" bis "Up, up, up": Die Bibi-und-Tina-Liveshow begeistert ein junges Publikum in der Frankfurter Festhalle. Auch die Eltern kommen auf ihre Kosten.

Sie kennen Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina? Und wissen längst, dass die Kinofilme und Hits vor allem Mädchen up-up-up-bringen? Dann können Sie hier weiterlesen und steigen direkt in die Geschichte der Musik-Show in Frankfurt ein.

Die Idee

Wenn Sie mit Bibi Blocksberg lediglich Hörspielkassetten verbinden, sollten Sie sich auf den aktuellen Stand bringen lassen. Mit Kassetten und einer Zeichentrickserie fing vor gut 25 Jahren alles an. Heute ist Bibi viel mehr als die kleine blonde Hexe mit den Sommersprossen, die mit ihrem "hex hex" für Durcheinander, vor allem aber für Gerechtigkeit sorgt.

Die Macher erkannten schnell, dass mit dem Ableger "Bibi und Tina" viel zu holen ist: eigene Hörspiele und Zeichentrick-Episoden rund um Bibi und ihre Freundin Tina – und drei Kinofilme von Detlev Buck, die fünf Millionen Zuschauer anlockten. Die erfolgreiche Musik dieser drei Blockbuster bildet die Grundlage der Musik-Show, die am Mittwochabend in Frankfurt gastierte.

Die Geschichte

Die Geschichte greift auf die Charaktere der ersten drei Kinofilme zurück, die Handlung ist dagegen völlig losgelöst und einfach gestrickt: Bibi und Tina nehmen an einem Bandwettbewerb teil und wollen zusammen mit Tinas Freund Alex und Tinas Bruder Holger gewinnen. Dabei müssen sie gegen den geldgierigen Herrn Kakmann (ja, der Wortwitz ist gewollt) und die oberzickige Sophia bestehen. Lampenfieber, Konkurrenzkampf – und eine knallharte Jurorin, die schließlich alle disqualifizieren will.

Gut, dass sich die Kontrahenten am Ende vereinen und somit erreichen, dass alle zum Sieger erklärt werden. Die Idee, sämtliche Bibi-und-Tina-Hits im Rahmen einer Castingshow abzufeiern, geht auf. Die Dialoge zwischendurch wirken manchmal sogar zu lang, der Wortwitz in manchen Fällen zu sehr gewollt ("Wie viele Diskokugeln mussten für deinen Anzug sterben?") – denn viele warten aufs nächste Lied.

Die Show

Gesang und Tanz stehen im Mittelpunkt. Eine Showtreppe, eine riesige Videowand und zahlreiche Scheinwerfer: Fertig ist das Bühnenbild. Gerade die Bilder und Effekte auf der Leinwand beeindrucken, beim Lied "Feuer, Feuer" steht die Bühne visuell in Flammen.

Wenig Hexerei, volle Beats in der Festhalle. Bild © Johannes Gregor (hessenschau.de)

Zu Bibi und Tina gehören eigentlich Amadeus und Sabrina – die Show kommt aber ohne Pferde und mit wenig Hexerei aus. Dafür hüpfen Affen durchs Publikum, als der "Funky Monkey"-Song ertönt. Ein "Applausometer" animiert die Zuschauer zum Jubeln und Klatschen, sie können so vermeintlich das Casting-Ergebnis beeinflussen. Die Tanz-Choreografien sitzen, die Qualität von Liveband und Gesang sind top.

Die Musik

Die Musik ist mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet, im Grunde konnten die Macher gar nicht viel falsch machen. Sie haben es geschafft, ein Ensemble zusammenzustellen, das die bekannten Lieder aus den Filmen mit Perfektion und Leidenschaft auf die Bühne brachte. Gerade Eve Rades (Bibi) wird nicht nur gesanglich ihrer Hauptrolle gerecht, sie nimmt immer wieder Kontakt mit dem Publikum auf – was als Bibi naturgemäß leicht fällt.

Emotionaler Höhepunkt ist der Song "Happy End", ein nachdenkliches Lied übers Älterwerden, das vor allem den Eltern die ein oder andere Träne ins Auge treibt ("Jetzt sitz ich hier, bin fast erwachsen – noch nicht ganz, aber auch kein Kind mehr. Irgendwas dazwischen … Das macht es so schwer").

Weitere Informationen Die Macher Produzenten der Show sind Peter Plate (Ex-Rosenstolz) und Ulf Leo Sommer, die mit Daniel Faust alle deutschen Lieder aus den Kinofilmen komponiert und getextet haben. Ende der weiteren Informationen

Von Rap über Pop bis zum Rock ist alles dabei – 18 Hits in gut 120 Minuten. Das Publikum ist textsicher, vor allem bei den Klassikern "No Risk, No Fun", "Mädchen gegen Jungs" und "Up, up, up" geht die Halle mit. Am Ende stehen auch die Eltern, wenn sie nicht gerade mit dem Smartphone zwischen Bühne und Nachwuchs hin- und herschwenken.

Das Publikum

Unter den 4.500 Zuschauern in der Festhalle sind vor allem Mädchen vom Grundschul- bis ins Teenageralter. Mädchen mit roten Reiterhosen und Original-Bibi-Jacke, mit Cowboy-Hut oder "Jungs-gegen-Mädchen"-Shirt. Für viele ist es das erste Konzert, die erste Show. Das Gekreische und die Buhrufe kommen an den richtigen Stellen.

Das junge Publikum war begeistert. Bild © Johannes Gregor (hessenschau.de)

Viele Eltern können ebenfalls mitsingen, ob sie es wollen oder nicht – in vielen Wohnzimmern laufen die Songs schließlich hoch und runter. Wie in den Filmen sorgen Anspielungen, die nur die Großen verstehen, für Lacher unter den Erwachsenen. Sie kommen in Frankfurt im wahrsten Sinne des Wortes voll auf ihre Kosten, denn die günstigsten Karten waren ab stolzen 50 Euro (bis 77,50 Euro) zu bekommen.

Das Fazit

Die bunte Show in der Frankfurter Festhalle hat ihren Zweck erfüllt: Das junge Publikum ist begeistert. Am Ende stehen viele Mädchen direkt an der Bühne, tanzen, singen und hüpfen zum "Up, up, up" – und sind ihren Helden ganz nah. Die Stimmung in der Halle steigert sich Stück für Stück, die Kleinen gehen singend und mit zufriedenen Gesichtern nach Hause. Und fiebern dem 23. Februar entgegen: Dann kommt der vierte Bibi-und-Tina-Film in die Kinos – und da sind dann auch wieder Amadeus und Sabrina mit dabei.