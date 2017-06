Von wegen Sommerloch: Kultursommer-Festivals bringen Musik, Theater und Kabarett in alle Winkel Hessens. Ein Überblick.

Was: In vier Monaten mehr als 100 Veranstaltungen an über 60 Spielorten in der Region Nordhessen - Konzerte von Klassik bis Pop, Märchenaufführungen für Groß und Klein, Lesungen.

Wann: Bis 13. August

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden in Nordhessen

Auf der Bühne: Dresdner Kreuzchor, Wildes Holz, Smetana Philharmonie Prag, Lauten Compagney Berlin u.v.m.

Preise: ab 10 Euro, Kinderprogramm ab 4 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Nordhessen

Wissenswertes: Ein Programm-Schwerpunkt ist in diesem Jahr Luther und die Reformation.

Was: Mehr als 20 Veranstaltungen rund um Musik, Kabarett und Comedy in Vellmar bei Kassel

Wann: Vom 14. Juni bis 2. Juli

Wo: Theaterzelt Festplatz Vellmar

Auf der Bühne: Götz Alsmann, Hagen Rether, Torsten Sträter, Vince Ebert u.v.a.

Preise: Von 12 bis 36 Euro, ermäßigt auch günstiger

Veranstalter-Homepage: Sommer im Park Kassel

Wissenswertes: Wahre Festival-Fans outen sich im 23. Festivaljahr mit dem Pin, den es für 3 Euro zu kaufen gibt.

Götz Alsmann kommt mit Band nach Vellmar. Bild © picture-alliance/dpa

Was: Mehr als 30 Künstler in sechs Wochen. Musikrichtungen: Pop, Elektro bis hin zu Rap, und Singer/Songwriter.

Wann: 30. Juni bis 19. August

Wo: Kulturzelt, Auedamm 2, Kassel

Auf der Bühne: Seven, Wincent Weiss, Mighty Oaks, Joy Denalane, Judith Holofernes u.v.m.

Preise: Ab 20 Euro bis 36

Veranstalter-Homepage: Kulturzelt Kassel

Wissenswertes: Für ein besonderes Hörerlebnis sorgt eine moderne Konzertmuschel, die beste Akustik für die Konzertbesucher bietet.

Was: Gut drei Monate Programm in 32 Städten. Theater, Kunst, Open-Air-Kino und Musik.

Wann: Bis 10. September

Wo: In 32 Städten und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis und der Region Fulda

Auf der Bühne: Ute Lemper, Torsten Sträter, Amago u.v.m.

Preise: von kostenlos bis 45 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Main-Kinzig-Fulda

Wissenswertes: Es gibt ein spezielles Kinderprogramm mit Figurentheater, Artistik- und Mitmachprogramm, Laternentheater, Musik und Märchen.

Am 30. Juni in Schlüchtern zu erleben: Ute Lemper Bild © picture-alliance/dpa

Was: Acht Konzerte Orgelmusik, Blechbläser, Chor und Orchester

Wann: 8. Juli bis 9. September

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Nieder-Moos, 36399 Freiensteinau

Auf der Bühne: Elbtonal Percussion, TenThing, Serge Schoonbroodt u.v.m.

Preise: 13 bis 53 Euro

Veranstalter-Homepage: Nieder-Mooser Konzertsommer

Wissenswertes: Beim Nieder-Mooser Konzertsommer steht die berühmte Nieder-Mooser Orgel aus dem Jahre 1792 im Zentrum aller musikalischer Aufführungen. So kombiniert der belgische Organist Serge Schoonbroodt die Orgelmusik mit HipHop-Tanz. Einzigartig, hörens- und sehenswert.

Was: Mehr als 200 Veranstaltungen an 85 Spielorten in der Region Mittelhessen - Konzerte, Theater, Ausstellung, Kabarett, Lesung u.v.m.

Wann: Bis 17. September

Wo: In rund 40 Städten und Gemeinden in ganz Mittelhessen

Auf der Bühne: La BrassBanda, Theater Anu, Tango Transit, Französische Kammerphilharmonie u.v.m.

Preise: Kostenlos bis 53 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Mittelhessen

Wissenswertes: Der Kultursommer Mittelhessen wird 25 Jahre alt. Zum elften Mal gibt es parallel dazu den Jungen Kultursommer Mittelhessen mit 46 Veranstaltungen an 28 Orten für Kinder und Jugendliche.

Am 4. Juli in Wetzlar zu erleben: LaBrassBanda Bild © picture-alliance/dpa

Was: Rund 250 Veranstaltungen in der Region Südhessen - Theater, Konzerte, Comedy, Ausstellung und mehr

Wann: 17. Juni bis 17. September

Wo: In rund 60 Städten und Gemeinden in den Kreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, im Odenwaldkreis und in Darmstadt

Auf der Bühne: Hagen Rether, Lars Reichow, Locomondo, Tom Beck u.v.m.

Preise: Von kostenlos bis 50 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Südhessen

Wissenswertes: Im Rahmen des Kultursommers Südhessen gibt es bewährte Veranstaltungsreihen wie die "Seligenstädter Klosterkonzerte (28. Juni bis 14. Juli), den Internatinalen Orgelsommer (28. Juni bis 6. Juni) und die Otzberger Sommerkonzerte (2. bis 17. September).

Was: Mehr als 150 Konzerte an rund 50 ausgewählten Spielorten von Frankfurt bis zum Mittelrheintal. Neben Klassik auch Jazz und Soul.

Wann: 24. Juni bis 2. September

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden im Rheingau und im Rhein-Main-Gebiet

Auf der Bühne: hr-Sinfonieorchester, Meret Becker, The Hooters, Max Giesinger u.v.m.

Preise: 10 bis 110 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Wissenswertes: Der Festivalsommer 2017 steht im Zeichen von "Aufbruch" mit den Schwerpunkten "Next Generation", "Tanz!Musik" und der neuen Reihe "Expedition Sound", in der das Festival musikalische Grenzgänger präsentiert.

Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Rheingau Musik Festival Bild © picture-alliance/dpa

Was: Klassik-Konzerte

Wann: 15. Juli bis 2. September

Wo: In Kirchen und Kurhäusern in Eltville, Erbach, Kiedrich und Wiesbaden sowie Open-Air in Eltville.

Auf der Bühne: Exprompt, Stimmwerck, Rundfunk-Sinfonie-Orchester Prag u.v.m.

Preise: Zwischen 20 und 62 Euro

Veranstalter-Homepage: Burghofspiele Rheingau

Wissenswertes: Neben namhaften Solisten und Ensembles gibt es auch Konzerte von Nachwuchs-Musikern und jungen Preisträgern internationaler Wettbewerbe.

Was: Zwei Wochen lang gibt es rund 40 Veranstaltungen - von Rock, Pop und Klassik bis hin zu Theater und Open-Air Kino ist auch für Kinder jede Menge dabei.

Wann: 23. Juni bis 15. Juli

Wo: An diversen Spielstätten in Bad Homburg

Auf der Bühne: Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden, Cosby, Eva Eiselt, Kinderliedermacher Ferri u.v.m.

Preise: Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Die Sommernachtsbälle kosten 10 Euro Eintritt, sind aber bereits ausverkauft.

Veranstalter-Homepage: Bad Homburger Kultursommer

Wissenswertes: Am 8. Juli gibt es ein großes Picknick am Schwanenteich.

Was: Mehr als 36 Veranstaltungen in der Burg Hayn, Musik, Kabarett, Theater

Wann: Burgfestspiele vom 4. Juli bis 20. August

Wo: Burg Hayn in Dreieich-Dreieichhain

Auf der Bühne: Max Mutzke, hr-Bigband, Gayle Tufts u.v.m.

Preise: Burgfestspiele von 7 bis 54 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain , Bürgerhäuser Dreieich

Wissenswertes: Wer noch eine Karte erhaschen will, muss sich sputen. Viele Konzerte sind bereits ausverkauft.

Gayle Tufts kommt mit ihrem Programm Superwoman am 26. Juli. Bild © picture-alliance/dpa

Was: Sieben musiklische Perlen holt die Centralstation Darmstadt im Juli auf die Bühne.

Wann: 5. Juli bis 28. Juli

Wo: Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt

Auf der Bühne: Maxim, Asaf Avidan, Element of Crime u.a.

Preise: Ab 23,90 Euro

Veranstalter-Homepage: Merck Sommerperlen

Wissenswertes: Vielfalt im Festival-Format - und das in der Halle, egal wie das Wetter ist.

Was: Musik, Lesungen, Theater und Kabarett, aber auch Essen und Trinken im Parkambiente und mit Künstlern aus ganz Deutschland

Wann: 14. Juli bis 12. August

Wo: Nördlicher Teil des Günthersburgparks, Eingang Hallgartenstraße oder Weidenbornstraße, 60389 Frankfurt

Auf der Bühne: Regionale Stars und Sternchen aus der Republik

Preise: Eintritt kostenlos oder freiwillige Spende

Veranstalter-Homepage: Stoffel 2017

Wissenswertes: Kleines Theater - Stalburg Theater aus dem Nordend - stemmt Riesenprogramm mit täglich anderen Künstlern. In diesem Jahr muss das Programm wegen einer klagenden Anwohnerin eingeschränkt werden. Nur an 18 Tagen ist noch Programm erlaubt, die Gastronomie gibt es aber durchgehend.

Das Stoffel-Festival in Frankfurt muss in diesem Jahr leiser werden. Bild © Bernd Kammerer

