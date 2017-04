Es wird das große Finale des Musikmesse Festivals in Frankfurt: Die US-amerikanische Soul- und Jazzsängerin Oleta Adams steht mit der hr-Bigband auf der Bühne.

Ihre Fans lieben sie für Klassiker wie "Get Here" oder "Window of Hope", im Januar veröffentlichte Oleta Adams nach acht Jahren wieder ein neues Album. Konzertbesucher können sich also auf neue Songs der Soul-Diva freuen, die am Samstagabend beim Finale des Musikmesse Festivals mit der hr-Bigband auftritt.

Weitere Informationen Wo? Wann? Saal Harmonie, Congress Center Messe, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt

20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Karten: 28,30 Euro an der Abendkasse Ende der weiteren Informationen

Die Sängerin und Pianistin Oleta Adams (63) leitete schon mit elf Jahren einen Gospelchor und wurde durch ihre Zusammenarbeit mit der Band "Tears for Fears" bekannt. Weltberühmt wurde sie gleich mit ihrem ersten Solo-Album "Circle of One" (1990). Sie war vier Mal für den Grammy Award nominiert und stand mit Musikern wie Phil Colins auf der Bühne.