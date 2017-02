Die Stadt Erlensee lässt die Aufführung eines Theaterstücks über den gescheiterten Putschversuch in der Türkei nicht zu. Sie will Hass und Nationalismus keine Bühne bieten.

"Letzte Festung Türkei" - so heißt aus dem Türkischen übersetzt das Theaterstück, das am 17. Februar vor bis zu 300 Besuchern in der Erlenhalle von Erlensee (Main-Kinzig) aufgeführt werden sollte. Doch daraus wird nichts. Die Stadt als Eigentümerin der Halle hat nach Informationen von hr-iNFO den Mietvertrag mit dem Veranstalter gekündigt. "Wir sind immer offen für eine kritische Auseinandersetzung, aber Hass, Häme, Gewalt und Nationalismus - auch wenn sie als Theater getarnt sind - haben in unserer Stadt keinen Platz", sagte Bürgermeister Stefan Erb (SPD) auf hr-Anfrage.

Das Stück dreht sich um den Putschversuch in der Türkei vom 15. Juli des vergangenen Jahres. Es wurde von einer Theatergruppe aus Istanbul bereits in verschiedenen europäischen Städten aufgeführt, auch in Deutschland. In dem Stück treten dem Internet-Trailer zufolge mehrere Protagonisten auf. Sie lassen sich Gruppen zuordnen, denen eine Verschwörung gegen die Türkei vorgeworfen wird: der Gülen-Bewegung, der kurdische Arbeiterpartei PKK, den USA und Israel. So erörtern "Donald", "David" und "Jakob" die Frage, wer die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegründet hat. Das Stück legt nahe, dass Israel den IS gegründet habe, um die Türkei zu schwächen.

Verbotene Untervermietung als Hebel

Die Stadt Erlensee hat nun als erste Stadt in Deutschland die Aufführung des Stückes verhindert. Sie bediente sich dabei einer Klausel im Mietvertrag, wonach Untervermietungen nicht gestattet werden. Denn als offizieller Mieter trat ein Unternehmen auf, das sonst türkische Hochzeiten in der Erlenhalle veranstaltet. Veranstalter der Aufführung war jedoch ein Unternehmer aus der Region, der türkische Wurzeln hat. Er will sich nicht weiter zu Inhalt und Botschaft des Stücks äußern, bestreitet aber bestreitet jeglichen politischen Hintergrund.

Gülay Kizilocak vom Essener Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung sieht das anders. "Das Stück transportiert eine deutliche politische Message. Es geht darum, das türkische Volk auf Einheit einzuschwören. Indirekt werden auch vermeintliche Verschwörermächte aus dem Ausland kritisiert", sagt die Türkei-Expertin. Zu solchen Verschwörern können die kurdische Arbeiterpartei PKK, die Gülen-Bewegung und eben ausländischen Mächte gerechnet werden.

Augsburg: "Menschenverachtende Ideologie"

In anderen Städten traten Gruppierungen als Veranstalter auf, die sich eindeutig dem ultra-nationalistischen Umfeld zuordnen lassen. Im schleswig-holsteinischen Neumünster zum Beispiel war es der Verein "Dergah Alperen Ocaklari". Er wird dem "Verband der türkischen Kulturvereine in Europa" (ATB) zugeordnet. "Bei der ATB handelt es sich um die Europaorganisation der rechtsextremen türkischen 'Partei der großen Einheit' (BBP – Büyük Birgli Partisi)", teilt das schleswig-holsteinische Innenministerium auf Anfrage mit.

In Augsburg gehört der dort veranstaltende Verein laut bayerischem Landesamt für Verfassungsschutz dem Spektrum der rechtsextremen "Grauen Wölfe" mit seinen "Idealistenvereinen" an. In einer Mitteilung der Stadt Augsburg, die kurz vor der Aufführung des Stücks Mitte Januar veröffentlicht wurde, heißt es: "Die Überlegenheit der islamisch türkischen Ethnie zieht sich als roter Faden durch das gesamte Theaterstück und spiegelt damit die menschenverachtende Ideologie des ultranationalistischen türkischen Idealistenvereins wider."