Felix Krämer, Kurator am Städel Museum Frankfurt, mit seiner Kollegin Felicity Korn vor dem Bild "Asche" des Malers Edvard Munch in der Ausstellung "Geschlechterkampf". Bild © picture-alliance/dpa

Nach MMK-Direktorin Susanne Gaensheimer verliert der Frankfurter Kulturbetrieb mit Felix Krämer den zweiten Macher an Düsseldorf. Der erfolgreiche Städel-Kurator wird dort erstmals ein Museum leiten.

Der deutsch-britische Kunsthistoriker Felix Krämer wird neuer Generaldirektor des Museums Kunstpalast in Düsseldorf. Der 1971 in Cambridge geborene Krämer ist bisher Sammlungsleiter für die Kunst der Moderne am Frankfurter Städel Museum. In Düsseldorf folgt er auf den Schweizer Beat Wismer (64), der den renommierten Kunstpalast rund zehn Jahre leitete und im September ausscheidet.

Das Kuratorium des Museums will der Personalie am Donnerstagnachmittag zustimmen. Danach dürfte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) Krämer offiziell vorstellen. Zuerst hatte die Rheinische Post darüber berichtet.

Macher des Blockbusters "Monet und die Geburt des Impressionismus"

Krämer hat am Städel erfolgreiche Ausstellungen kuratiert, darunter mit "Monet und die Geburt des Impressionismus" im Jubiläumsjahr 2015 die besucherstärkste des Hauses überhaupt. Aufsehen erregten auch seine Schauen zur "Schwarzen Romantik" (2012), zum "Geschlechterkampf" (2016/2017) und den Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner (2010) und Emil Nolde (2014). Vor seinem Wechsel nach Frankfurt 2008 war Krämer an der Hamburger Kunsthalle und organisierte parallel dazu Ausstellungen in London und Tokio.

In einem Gastbeitrag für die FAZ (Donnerstag) forderte Krämer ein Umdenken in der Sammlungspolitik. Es sei "längst überfällig", vergessene Künstler wieder ans Licht zu holen. Künstlerinnen seien in den Museen "deutlich unterrepräsentiert". Auch Künstler der "verschollenen Generation", deren Karrieren zu Beginn des Faschismus am Anfang standen und die das rettende Exil oft nicht erreichen konnten, brauchten mehr Aufmerksamkeit. Dem Publikum dürfe heutzutage nicht mehr diktiert werden, welches Bild Teil eines "fiktiven Kanons" werden dürfe. "Denn niemand, kein Kunsthistoriker, kann mit Gewissheit sagen, ob das, was heute bestaunt wird, morgen nicht wieder im Depot landet und vergessen wird."

Im Vergleich ist der Kunstpalast ein kleines Haus

Mit Krämer kommt bereits der zweite renommierte Kunstexperte in diesem Jahr aus Frankfurt nach Düsseldorf. Im September tritt Susanne Gaensheimer, bisher Leiterin des Museums für Moderne Kunst (MMK), als neue künstlerische Direktorin der Kunstsammlung NRW an.

Der Kunstpalast hat einen Gesamtetat von rund zwölf Millionen Euro. Um die Finanzierung hatte es Turbulenzen gegeben, als der Energiekonzern Eon als langjähriger Finanzpartner seinen Ausstieg ankündigte. Die Stadt Düsseldorf erhöhte daraufhin ihren Zuschuss. 2016 hatte das Museum rund 163.000 Besucher - deutlich weniger als das Städel mit knapp 340.000 und im Jahr zuvor sogar rund 650.000 Besuchern.

Die Anfänge der Sammlung des Düsseldorfer Museums, die heute mehr als 100.000 Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien, Kunstgewerbe und Glasobjekte umfasst, gehen bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Der FAZ sagte Krämer, er sehe in seiner neuen Aufgabe "großartige Möglichkeiten, Kunst und Kulturgeschichte neu zu entdecken".