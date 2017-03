Für das Theaterstück "Martin Luther" bei den Bad Hersfeldern Festspielen werden Laien-Darsteller gesucht. Dabei hat es Intendant Dieter Wedel auf einen bestimmten Frauentyp abgesehen.

Jung, schlank, kurze Haare, zwischen 16 und 30 Jahre alt: Was sich liest, wie eine Suchanzeige in der Spalte "Er sucht Sie", sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung bei den Bad Hersfelder Festspielen . Intendant Dieter Wedel sucht Frauen, die als Nonnen in seinem inszenierten Theaterstück "Martin Luther - der Anschlag" mitwirken möchten.

Mit dem Stück eröffnet er am 23. Juni die Freilicht-Festspiele. Interessierte können sich am 17. März ab 19 Uhr im Probenraum der Festspiele informieren und vorstellen, wie die Festspielleitung mitteilte. Fotos und eine Selbstbeschreibung können auch gemailt werden. Die Adresse lautet: casting@bad-hersfelder-festspiele.de.

Filmeinspieler auf Videoleinwänden

In der Inszenierung in der Stiftsruine wird es Filmeinspieler auf Videoleinwänden geben. Dort werden die ausgewählten Schauspielerinnen zu sehen sein, die Nonnen spielen.

Außerdem benötigt Wedel noch rund 100 Statisten. Bevorzugt Laien-Schauspieler ab 18 Jahren, die in der Inszenierung auftreten wollen und Zeit für Proben und Vorstellungen mitbringen. Auch dieses Casting steigt am 17. März, die Proben starten dann Anfang Mai.