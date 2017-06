Feierabend-Events gibt es viele, jetzt kommt ein ganz besonderes hinzu: Chefdirigent Andrés Orzoco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester laden zu einem neuen After-Work-Gesprächskonzert in die Alte Oper in Frankfurt ein. Los geht es mit einem Skandal-Stück.

Das Publikum lacht, johlt und buht. Am Ende der Uraufführung von Igor Strawinskys "Le Sacre du Printemps" im Pariser Théâtre des Champs-Élysées gibt es Tumulte. Es sei das Werk eines Wahnsinnigen, schreibt ein Kritiker. Selbst die "New York Times" berichtet einige Tage später von der Uraufführung des Balletts. Danach kennt jeder den Namen Strawinsky.

Doch was genau war es, das die Menschen an diesem 29. Mai 1913 so auf die Palme brachte? Die Darstellung eines barbarischen Opfer-Rituals statt der bis dahin im Ballett üblichen tänzerischen Leichtigkeit? Oder eine radikal moderne Musik?

Geniale Klassiker neu entdecken

Weitere Informationen Infos Datum: Mittwoch, 7. Juni 2017, 19 Uhr

Ort: Alte Oper Frankfurt, Großer Saal

Karten: 24 Euro (Schüler/Studierende/Auszubildende bis zu 50 Prozent Ermäßigung)

Telefon 069/155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de



Das Konzert gibt es als Video-Livestream auf www.hr-sinfonieorchester.de .

Das hr-Sinfonieorchester hat im Social Web das Hashtag #hrSO. Ende der weiteren Informationen

Fest steht: Heute ist "Le Sacre du Printemps" ein Klassiker der Moderne. Was genau das Stück so genial macht, beleuchten Chefdirigent Andrés Orzoco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester am 7. Juni in der Alten Oper in Frankfurt in einem einstündigen Gesprächskonzert.

Es ist der Auftakt der neuen Reihe "Spotlight". Die Konzerte richten sich an diejenigen, die bislang noch nicht den Weg in ein großes Sinfoniekonzert gefunden haben, aber natürlich auch an erfahrene Konzertgänger. Die Besucher bekommen die Möglichkeit, eines der großen Meisterwerke der Musik anhand von Anspielstellen, historischen Hintergründen und Anekdoten näher kennenzulernen.

"Man wird vielleicht mehr berührt"

"Dazu muss ich sehr viel wissen, die Zuhörer aber nicht", sagt Orozco-Estrada. Denn für ihn steht fest: "Man muss nicht intellektuell sein, um Musik zu genießen. Aber wenn man mehr weiß, entdeckt man mehr und wird vielleicht noch mehr berührt von der Musik."