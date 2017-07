Ein Streetart-Maler macht Frankfurt zur Bananenplantage. An Mülltonnen, Pfeilern und Wänden hängen schon mehr als 100 der gelben Papp-Früchte. Ihr Produzent träumt nun von einer Session mit einem anderen Bananen-Künstler.

Das zweitliebste Obst der Deutschen gedeiht am besten bei tropischen Temperaturen. Doch momentan sieht man auch in Frankfurt an vielen Ecken die gelben Früchte hängen, mal 20 Zentimeter lang, mal mit einer beachtlichen Größe von einem Meter. Sie wachsen an Mülltonnen und Brückenpfeilern, Verteilerkästen und Wänden, umweltverträglich auf Pappe. Rechts unter der Banane ist eine kleine "1" aufgemalt oder das kryptische Zeichen "1OG" - die Signatur des Bananenmalers.

Mal hängen die Bananen gut sichtbar, mal sind sie eher versteckt. Bild © hr (Martin Honecker)

Schnödes Obst, aber audrucksstark

Der Streetart-Künstler, der seine Heimatstadt zur Freiluftplantage macht, nennt sich Treppe1.OG und möchte anonym bleiben. Wie viele Bananen er schon verteilt hat, kann er selbst nicht sagen, irgendwo im dreistelligen Bereich soll die Zahl liegen.

Seine Leidenschaft für die tropische Frucht hat sich erst im vergangenen Jahr entwickelt. "Ich mag die Banane wegen ihrer formalen Einfachheit - und gleichzeitig ist sie so vielseitig und ausdrucksstark: Sie ist ein schnödes Obst, zugleich hält sie für Diffamierungen her wie beim Begriff Bananenrepublik, sie war lange Zeit Mangelware und so weiter."

Ziel des Künstlers: "Die Menschen aufrütteln und ein Stückchen irritieren - wer erwartet schon eine Riesen-Banane beim Wildpinkeln." Eine Werbekampagne für den neuen Animationsfilm rund um die gelben "Minions", die schon beim Wort "Bananana" ausflippen, sei die Aktion jedenfalls nicht.

Sogar auf Mülltonnen sprießen die krummen Früchte. Bild © Instagram (Treppe1.OG)

Die größte Banane der Welt

Die Bananen reifen in der Wohnung des Künstlers, anschließend verpflanzt er sie in die Stadt. Bisher ist die größte unter seinen Händen entstandene Frucht rund einen Meter lang. Eine Wachstumssteigerung ist geplant, aber schwer umzusetzen: "Man muss bedenken, dass ich dieses Teil auch anbringen muss. Dann läuft irgend so ein Typ mit einer 2,5 Meter großen Banane durch die Stadt."

Das heimische Bananenlager. Bild © Instagram (Treppe1.OG)

Trotzdem beharrt er auf seinem Projekt: Er möchte "die größte Banane der Welt" entstehen lassen, in der Skyline von Frankfurt. "Leider mangelt es noch an konkreten Plätzen oder Menschen, die ihr 22 Stockwerke hohes Hochhaus zur Verfügung stellen."

Bis dahin malt er weiter kleinere Exemplare auf Pappe. Dass deren Lebenszeit begrenzt ist, stört den Künstler nicht. "Das ist mir egal - der Versicherungswert von meinen Bananen ist grundsolide. Spaß beiseite: Das ist nunmal die Natur von Streetart: Sie hat aller Regel eine kurze Lebensdauer." Die Bananen abzupflücken dürfte übrigens schwierig werden. Sie sind mit Montagekleber befestigt, so dass beim Versuch wohl meist die Pappe zerreißen würde.

Bananen-Session mit dem Meister

Weitere Informationen Mehr vom Künstler Es muss nicht immer eine Banane sein. Fotos von seinen Werken veröffentlicht Treppe1.OG auf seinem Instagram-Account . Ende der weiteren Informationen

Treppe1.OG ist nicht der erste, der mit Bananen Kunst machen will. Für "The Velvet Underground" designte Andy Warhol ein Plattencover mit der gelben Frucht. Der Künstler Thomas Baumgärtel wurde später als "Bananen-Sprayer" bekannt. Für ihn war die Frucht ein Qualitätssiegel: er markierte damit weltweit Kunstorte, die er für besonders interessant hielt.

Thomas Baumgärtel war dem Frankfurter Streetart-Künstler anfangs kein Begriff, seine Arbeit beeindruckt ihn aber inzwischen: "Unglaublich in wie vielen Städten die gesprüht sind! Ich würde gerne mal eine Bananen-Mal-Session mit ihm machen!"