Frankfurts Kulturszene verliert offenbar eine wichtige Persönlichkeit: Die Direktorin des Museums für Moderne Kunst Frankfurt, Susanne Gaensheimer, zieht es nach dpa-Informationen nach Düsseldorf.

Susanne Gaensheimer, eine der profiliertesten Museums-Chefinnen in Deutschland, soll neue Leiterin der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf werden. Das erfuhrt die dpa am Montag aus NRW-Kunstkreisen. Die 49-Jährige folgt demnach auf Marion Ackermann, die bereits seit November 2016 Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ist.

Zuvor hatten die Rheinische Post und die Westdeutsche Zeitung über den bevorstehenden Wechsel der derzeitigen Direktorin des Museums für Moderne Kunst Frankfurt (MMK) berichtet. Über die Berufung Gaensheimers müssen noch das Stiftungskuratorium der Kunstsammlung sowie das NRW-Kabinett befinden. Dies wird am Dienstag erwartet. Wann Gaensheimer ihre neue Stelle antreten soll, ist noch nicht bekannt.

Goldener Löwe von Venedig

Die studierte Kunsthistorikerin ist seit Januar 2009 Direktorin des MMK in Frankfurt. Zuvor leitete sie von 2001 bis 2008 die Sammlung für Gegenwartskunst in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus.

Gaensheimer kuratierte den deutschen Pavillon der Biennale von Venedig 2011, der ursprünglich von Christoph Schlingensief gestaltet werden sollte, der jedoch 2010 verstarb. Der von Gaensheimer und Schlingensiefs Witwe Aino Laberenz postum eingerichtete Pavillon erhielt den "Goldenen Löwen", die höchste Auszeichnung der Biennale. 2013 kuratierte sie den deutschen Beitrag zur 55. Biennale.

MMK wuchs unter Gaensheimer deutlich

Das Museum für Moderne Kunst mit seinem Bestand von mehr als 5.000 Werken gehört international zu den wichtigsten Museen für zeitgenössische Kunst. Unter Gaensheimers Führung hatte sich das Haus im Herbst 2014 deutlich vergrößert und zwei zusätzliche Standorte im Hochhaus "TaunusTurm" (MMK2) und im ehemaligen Hauptzollamt (MMK3) bekommen.

Für Frankfurts Kulturszene wäre Gaensheimers Abgang ein weiterer Verlust. Erst im vergangenen Jahr hatte Schirn- und Städel-Direktor Max Hollein die Stadt verlassen und war nach San Francisco gewechselt.