Der erste Weihnachtsbraten ist verputzt, die Kinder haben Ferien und wollen bespaßt werden. Viele Museen locken mit besondern Events für Familien. Krippenwerkstatt, Zauberworkshop und tanzende Flammen - hier eine kleine Auswahl.

Filmmuseum Frankfurt

Das Filmmuseum Frankfurt hat die Aardman-Ausstellung bis zum 29. Januar 2017 verlängert. Wer mehr über die Entstehung der Trickfilme mit den Knetfiguren Shaun das Schaf und Wallace & Gromit erfahren möchte, kann die Weihnachtsferien prima dazu nutzen. Das Filmmuseum zeigt außerdem den Weihnachtsfilm "Arthur Weihnachtsmann" für Kinder ab 7 Jahren an zwei Freitagen, den 23. und 30. Dezember (14.30 Uhr), sowie an zwei Sonntagen, 25. Dezember und 1. Januar (15 Uhr).

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. geschlossen, Di. 10 bis 18 Uhr, Mi. 10 bis 20 Uhr, Do. bis So. 10 bis 18 Uhr

Sa., 24. Dezember: geschlossen, So., 25. Dezember: 11 bis 18 Uhr, Mo., 26. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Sa., 31. Dezember: geschlossen, So., 1. Januar 2017: 11 bis 18 Uhr Ende der weiteren Informationen

Wallace & Gromit Bild © Aardman Animations Limited

Liebieghaus Frankfurt

Die Ausstellung "Heilige Nacht" im Liebieghaus Frankfurt passt perfekt zur Weihnachtszeit. Es ist keine ausgewiesene Ausstellung für Kinder, doch für die gibt es viele Kleinigkeiten zu entdecken. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, findet für Kinder ab 6 Jahren eine Krippenwerkstatt statt. Aus Ton oder Papier können eigene Krippenfiguren hergestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. geschlossen, Di., Mi., Fr. bis So. 10 bis 18 Uhr, Do. 10 bis 21 Uhr

Sa., 24. Dezember: geschlossen, So., 25. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Mo., 26. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Sa., 31. Dezember: geschlossen, So., 1. Januar 2017: 11 bis 18 Uhr, Mo., 2. Januar: 10 bis 18 Uhr Ende der weiteren Informationen

Ausstellungsansicht "Heilige Nacht. Die Weihnachtsgeschichte und ihre Bilderwelt" Bild © Liebieghaus Skulpturensammlung

Ottoneum Kassel

Wenn es draußen knackig kalt ist, wärmt man sich im Museum gerne mal auf. Im Naturkundemuseum Ottoneum in Kassel herrscht allerdings Eiszeit. Mit einem Multimedia-Guide geht es durch die Sonderausstellung "Eiszeit-Safari", immer den Eiszeittieren auf der Spur.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. geschlossen, Di., Do., bis Sa. 10 bis 17 Uhr, Mi. und So. 10 bis 18 Uhr

Sa., 24. Dezember: geschlossen, So., 25. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Mo., 26. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Sa., 31. Dezember: geschlossen, So., 1. Januar 2017: 10 bis 18 Uhr Ende der weiteren Informationen

Höhlenbär im Naturkundemuseum Kassel, Sonderausstellung "Eiszeit Safari" Bild © Peter Mansfeld, Naturkundemuseum Kassel

Museum Wiesbaden

Wühlmäuse und Schatzsucher ab 8 Jahren sind in der Erdreich-Ausstellung (bis 17. April 2017) im Museum Wiesbaden herzlich willkommen. Unter unseren Füßen liegt eine unbekannte Welt, in der Milliarden von Organismen leben. Den Geheimnissen der Unterwelt geht die Schau auf den Grund und dafür wird kräftig gegraben, geforscht und experimentiert.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. geschlossen, Di., Do. 10 bis 20 Uhr, Mi., Fr. bis So. 10 bis 17 Uhr

Sa., 24. Dezember und So., 25. Dezember: geschlossen, Mo., 26. Dezember: 10 bis 17 Uhr, Sa., 31. Dezember: geschlossen, So., 1. Januar 2017: 10 bis 17 Uhr Ende der weiteren Informationen

Hamster im Bau - Ausstellung im Museum Wiesbaden Bild © Museum Wiesbaden

Grimmwelt Kassel

Heiligabend ist für viele Familien purer Stress. Quengelige Kinder beim Warten aufs Christkind bei Laune zu halten, ist keine leichte Aufgabe. Die Grimmwelt Kassel könnte in diesem Fall helfen. Als eines der wenigen Museen hat es am 24. Dezember bis 14 Uhr geöffnet. In der Erlebnisausstellung "Der achte Zwerg" verrät dieser fröhliche Wicht den Besuchern allerhand Überraschendes über die Märchenwelt. Tanz im magischen Schloss inklusive.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. geschlossen, Di. bis So. 10 bis 18 Uhr, Fr. 10 bis 20 Uhr

Sa., 24. Dezember 10 bis 14 Uhr, So., 25. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Mo., 26. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Sa., 31. Dezember: 10 bis 14 Uhr, So., 1. Januar 2017: geschlossen Ende der weiteren Informationen

Die kleine Lara an einer Mitmach-Station in der Erlebnisausstellung "Der achte Zwerg". Bild © picture-alliance/dpa

Wortreich Bad Hersfeld

Das Wortreich in Bad Hersfeld hat während der Feiertage lediglich am 2. Weihnachtstag geöffnet. Doch in den Weihnachtsferien geht es in der magischen Zauberwerkstatt am 29. Dezember und am 5. Januar rund. Für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren wird das Zaubern nach Harry Potter, Bibi Blocksberg oder Petrosilius Zwackelmann gelehrt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um Anmeldung gebeten .

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 9 bis 17 Uhr, Sa., So., Feiertage 11 bis 18 Uhr

Sa., 24. Dezember und So., 25. Dezember: geschlossen Mo., 26. Dezember: 9 bis 17 Uhr, Sa., 31. Dezember und So., 1. Januar 2017 geschlossen Ende der weiteren Informationen

Bild © Colourbox.de

Mathematikum Gießen

Vom 26. bis 30. Dezember wird es im Mathematikum Gießen besonders weihnachtlich. Täglich um 17 Uhr tanzen im Flammenrohr 200 Flammen zur Musik. Neben den beliebten Dauerexponaten gibt es bis 8. Januar außerdem noch die Sonderausstellung "Wege - zwischen Start und Ziel" mit Experimenten, die einen manchmal sogar auf den Holzweg führen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa., So., Feiertage 10 bis 19 Uhr

Sa., 24. Dezember und So., 25. Dezember: geschlossen Mo., 26. Dezember: 9 bis 18 Uhr, Sa., 31. Dezember geschlossen, So., 1. Januar 2017: 10 bis 19 Uhr Ende der weiteren Informationen

Das Flammenrohr im Mathematikum Gießen tanzt vom 26. bis 30. Dezember täglich um 17 Uhr. Bild © Mathematikum Gießen

Grube Messel

Für Neugierige zwischen 8 und 12 Jahren bietet die Grube Messel in den Weihnachtsferien Kurse zum Thema "Kontinentalverschiebung" an. Am 28. und 29. Dezember sowie am 4. und 5. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr. Eine Anmeldung (Tel.: 06159-717590) ist erforderlich.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. bis So. 10 bis 17 Uhr

Sa., 24. Dezember bis Mo., 26. Dezember: geschlossen, Sa., 31. Dezember und So., 1. Januar 2017: geschlossen Ende der weiteren Informationen

Wie ist das mit der Kontinentalverschiebung? Das lernen junge Forscher beim Workshop in der Grube Messel. Bild © Colourbox.de

Kinderakademie Fulda

Noch bis zum 30. Dezember kann man in der Kinderakademie Fulda die Sonderausstellung "Insekten: Kleine Tiere ganz groß" besuchen. Neben der Dauerausstellung mit dem beliebten begehbaren Herzen wird bis zum 31. Januar die Kunstausstellung "Pop-Art-Monster" gezeigt.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 10 bis 17.30 Uhr, Sa. und So. 13 bis 17.30 Uhr

Sa., 24. Dezember bis Mo., 26. Dezember geschlossen, Sa., 31. Dezember und So., 1. Januar 2017: geschlossen Ende der weiteren Informationen

Kinder laufen in der Kinderakademie Fulda durch das begehbare Herz Bild © picture-alliance/dpa

Museum für Kommunikation Frankfurt

Das Museum für Kommunikation in Frankfurt ist nicht nur in den Weihnachtsferien eine gute Adresse für entspannte Kinderbespaßung. Die Kinderwerkstatt für Kinder ab 4 Jahren bietet während der Museums-Öffnungszeiten verschiedene Mitmach-Angebote vom Kinderpostschalter bis zur Druckwerkstatt. Außerdem laufen mit "Über Geld spricht man nicht" und "no pain no game" zwei Sonderausstellungen, an denen auch Jugendliche ihre Freude haben. Führungen komplettieren das Angebot während der Ferien.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Di. bis Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa., So. und Feiertage 11 bis 19 Uhr

Sa., 24. Dezember und So., 25. Dezember: geschlossen, Mo., 26. Dezember 11 bis 19 Uhr, Sa., 31. Dezember und So., 1. Januar 2017: geschlossen Ende der weiteren Informationen

Die Mädels haben Spaß in der Sonderausstellung "Über Geld spricht man doch!" Bild © Anselm Buder / Museum für Kommunikation Frankfurt

Senckenberg Naturmuseum Frankfurt

Warnung! Wer Spinnen gruselig findet, sollte auf keinen Fall auf dieser Seite weiter nach unten blicken, denn dort gibt es eine Großaufnahme der Spinne "Heteropoda davidbowie" zu sehen. Wen es aber derart graust, für den ist auch die Sonderausstellung "Spinnen" im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt nicht der passende Ort. Noch bis zum Ende der Weihnachtsferien ist die Schau zu sehen. Bei der "David-Bowie-Spinne" soll übrigens bis zum Ausstellungsende noch Nachwuchs schlüpfen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Mo., Di., Do., Fr. 9 bis 17 Uhr, Mi. 9 bis 20 Uhr, Sa., So. und Feiertage 9 bis 18 Uhr

Sa., 24. Dezember geschlossen, So., 25. Dezember: 9 bis 18 Uhr, Mo., 26. Dezember 9 bis 18 Uhr, Sa., 31. Dezember und So., 1. Januar 2017: geschlossen Ende der weiteren Informationen