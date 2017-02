Doch keine Rap-Night beim Hessentag: Rüsselsheim bläst das Konzert mit Kollegah nach heftiger Kritik ab. Der umstrittene Musiker soll ein andermal trotzdem kommen - zum Reden.

Die Rüsselsheimer Stadtverordneten haben am Donnerstagabend mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, dass es beim diesjährigen Hessentag doch kein Konzert mit dem umstrittenen Rapper Kollegah geben wird. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Entscheidung fiel mit 18 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei sechs Enthaltungen und nur einen Tag, nachdem Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) seine Unterstützung für das Konzert zurückgezogen hatte.

Damit ist das monatelange Hickhack um Einladung und Absage an den Friedberger Gangsta-Rapper beendet. Tickets könnten dort, wo sie gekauft wurden, zurückgeben werden, teilte die Stadt am späten Abend mit. Es werde der komplette Preis einschließlich aller Gebühren erstattet.

Die Rap-Night, bei der neben Kollegah auch der Frankfurter Rapper Azad sowie Farid Bang und Eko Fresh auftreten sollten, war für den 14. Juni geplant. Es hatte schon seit Monaten Kritik an dem Plan gegeben, zuletzt unter anderem von mehreren jüdischen Organisationen sowie der hessischen Landesregierung. Unter anderem war den Rappern Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen worden.

Kollegah weist Antisemitismus-Vorwurf zurück

Noch im November waren die Stadtverordneten für die Rap-Nacht gewesen. Damals hatte der Magistrat den Kartenvorverkauf gestoppt, weil die Texte als sexistisch und frauenfeindlich wahrgenommen wurden. Das Votum erfolgte in Abwesenheit von Oberbürgermeister Burghardt und wurde von der Stadtverordnetenversammlung eine Woche später gekippt.

Trotz der Absage für den Hessentag wird Kollegah aber offenbar ein andermal nach Rüsselsheim kommen. Das kündigte Oberbürgermeister Burghardt am Donnerstagabend nach der Entscheidung des Stadtparlaments via Twitter an: Der Rapper habe die Einladung zu einer Duskussion angenommen. Es werde Zeit, mit Kollegah statt über ihn zu reden. Weitere Einzelheiten über Termin und Rahmen der geplanten Diskussion nannte Burghardt nicht.

Bereits am Donnerstagmittag hatte der Rapper selbst zum ersten Mal seine Sicht der Dinge dargelegt. Er sei es gewohnt, "dass Genrefremde auch im Jahre 2017 die Kunstform des Battleraps noch nicht verstanden haben", schreibt Kollegah in einem offenen Brief auf seiner Facebook-Seite . Gewohnt ist er demnach auch, dass ihm Homophobie und Frauenfeindlichkeit bescheinigt werden. "Die Vorwürfe des Antisemitismus dagegen sind neu. Dazu sind sie völlig aus der Luft gegriffen und haltlos."

Brief an Landesverband jüdischer Gemeinden

Der Echo-Gewinner bezieht sich auf einen an die Rüsselsheimer Stadtverordneten und Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) gerichteten Protestbrief jüdischer Organisationen, die Kollegah Judenfeindlichkeit unterstellen. "Geben Sie Hass, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit – geben Sie Kollegah keine Bühne!", heißt es darin.

Kollegah, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, richtet sich in seiner Reaktion an Daniel Neumann, den Geschäftsführer des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde in Hessen. Dieser habe in einem Telefonat mit dem Rapper am Mittwoch eingeräumt, er unterstelle Kollegah gar keinen Antisemitismus. Dass Neumann die von ihm mitunterzeichneten Vorwürfe dennoch nicht offiziell zurücknehmen wolle, sei "sehr schade". Neumann war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Oberbürgermeister ändert Linie

In seinen 13 Jahren als Rapper sei er nie als Antisemit bezeichnet worden, schreibt Kollegah. Derartige Stimmen kämen nun, kurz nach dem Dreh einer viel diskutierten Dokumentation über Palästina - Kollegah nennt sie eine Wohltätigkeitsreise - auf. "Das mutet sonderbar an, jedoch will ich hier keinen Zusammenhang unterstellen." Gerne wolle er mit Neumann an einer öffentlichen Diskussionsrunde zum Thema teilnehmen. Auch eine gemeinsame wohltätige Aktion für hilfsbedürftige Juden bietet Kollegah dem Landesverband der jüdischen Gemeinden an.

Auf den Druck auch aus der Landespolitik hatte Oberbürgermeister Burghardt einen Tag vor der entscheidenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung angekündigt, er wolle Schaden vom Hessentag, von seiner Stadt und von den Mitarbeitern des Hessentagsteams abwenden. Burghardt selbst hatte das für den 14. Juni geplante Konzert des deutschlandweit populären Rappers unterstützt und verteidigt.