Hautberuflich kämpft Rennfahrer Sebastian Vettel um Podestplätze und WM-Punkte. Im neuen Disney-Streifen Cars 3 beweist der Heppenheimer ein anderes Talent. Als Navi "Sebastian" weiß er immer wo es lang geht.

Sebastian Vettels Formel-1-Bolide kommt ohne Navi aus - die Gefahr sich zu verfahren, ist auf der Rennpiste ja nicht gegeben. Abseits der Strecke hat der vierfache Formel-1-Weltmeister nun einen neuen Weg beschritten. Für Disney Pixars Cars-Fortsetzung "Cars 3: Evolution" tauschte Vettel das Lenkrad mit dem Mikrofon - nicht zum ersten Mal.

Vettel wird als deutsche Stimme des digitalen Bordcomputers und persönlichen Fahrassistenten "Sebastian" zu hören sein, der dem Rennwagen Cruz Ramirez immer den richtigen Weg weist, teilte der Filmkonzern am Mittwoch mit.

Weitere Informationen Cars 3: Evolution Der legendäre Lightning McQueen wird von einer neuen Generation rasend schneller Rennwagen aus dem Sport verdrängt, den er so liebt. Um wieder mithalten zu können, ist er auf die Hilfe der ehrgeizigen und jungen Renntechnikerin Cruz Ramirez angewiesen. Um Lightning zurück an die Spitze zu bringen, hat sie auch schon einen Plan ausgeheckt. Ende der weiteren Informationen

"Vom ersten Cars-Film bin ich großer Fan und fand ihn sehr lustig." Bereits im zweiten Teil habe er eine kleine Gastrolle übernommen und in der nächsten Fortsetzung ist Vettel wieder an Bord. "Die Rolle ist klein, hat aber etwas Eigenes: Ich gebe als Bordcomputer Sebastian die Instruktionen. Das macht Spaß und ist irgendwie lustig, wenn man dann später seine eigene Stimme hört. Das ist, als wenn man mit sich selbst telefonieren könnte".

Und nicht nur in der deutschen Fassung wird der 29-Jährige zu hören sein, sondern auch in der italienischen. Darüber dürften sich die Ferrari-Fans besonders freuen. Der Kinostart in Deutschland ist am 28. September.