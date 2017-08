150 Veranstaltungen in 44 Städten: Die "Tage der Industriekultur" starten am Samstag mit einer Rekordbeteiligung im Rhein-Main-Gebiet. Es geht auch um recycelbare Stoffe, Kompost und Plastikmüll.

Das Heizkraftwerk West der Mainova, Opel in Rüsselsheim, Merck in Darmstadt: Vom 5. bis 13. August können Interessierte hinter die Kulissen regionaler Unternehmen schauen. Schwerpunkt der 15. "Tage der Industriekultur" ist dabei das Thema Material - vom Holz über Kohle und Beton bis zu recycelbaren Stoffen.

"Wir wollen uns bei diesem Thema mit dem gesamten Lebenszyklus beschäftigen", sagte Sabine von Bebenburg, Geschäftsführerin des Veranstalters "Kulturregion Frankfurt/RheinMain", bei der Vorstellung des 120 Seiten starken Programms. Angesichts vieler ungelöster Entsorgungsfragen vom Plastikmüll bis zur Grundwasserbelastung durch Dünger sei ein Schwerpunkt Material überfällig.

Motorenöl und Solarzellen

Opel in Rüsselsheim stellt die technologische Entwicklung des Motorenöls vor. Bei Merck in Darmstadt geht es um Solarzellen. Erstmals sind zwei Quarzitwerke in Friedrichsdorf-Kröppern und Usingen vertreten sowie eine Papierfabrik in Stockstadt am Main. Auch eine Gießerei im unterfränkischen Laufach und das Kompostwerk für Bioabfallwirtschaft in Aschaffenberg sind neu dabei. Insgesamt beteiligen sich 44 Städte, 150 Veranstaltungen werden geboten - ein neuer Rekord.

Nicht mehr dabei sind allerdings Unternehmen aus Mainz und Wiesbaden. Beide Städte gehören nicht (mehr) der Kulturregion an. Wiesbaden war nur in den ersten Jahren Mitglied, Mainz trat 2012 aus finanziellen Gründen aus der Gesellschaft aus.

Vorreiter Rhein-Main

Das Rhein-Main-Gebiet gehörte zu den ersten Regionen bundesweit, in denen die Tage der Industriekultur 2003 stattfanden. Im vergangenen Jahr nahmen rund 25.000 Menschen an den Veranstaltungen teil. Seit 2015 gibt es auch noch spezielle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.