Der Begriff "Volksverräter" ist zum Unwort des Jahres gekürt worden. Das teilte die Jury am Dienstag in Darmstadt mit. Der Begriff sei historisch belastet und im aktuellen Gebrauch für Politiker diffamierend.

"Volksverräter" ist das Unwort des Jahres 2016. Das gab die Jury am Dienstag in der Darmstädter Universität bekannt. Der Begriff sei ein typisches Erbe von Diktaturen, unter anderem der Nationalsozialisten, hieß es in der Begründung.

Außerdem sei er als Vorwurf an Politiker diffamierend, sagte die Jury-Sprecherin und Sprachwissenschaftlerin Nina Janich. Die Jury kritisierte den zunehmenden Gebrauch des Begriffs mit faschistischem und fremdenfeindlichem Hintergrund.

"Volksverräter" wurde dreimal als Vorschlag eingesendet. Insgesamt waren im abgelaufenen Jahr 1.064 Einsendungen eingegangen, etwas weniger als 2015 (1.644) sowie in den Jahren 2014 (1.246) und 2013 (1.340). Unter den Einsendungen befanden sich 594 verschiedene Wörter.

"Gutmensch" wird abgelöst

Weitere Informationen Die Unwort -Jury - im Kern vier Sprachwissenschaftler und ein Journalist - kritisiert mit der Wahl Schlagworte, die "gegen das Prinzip der Menschenwürde" und "Prinzipien der Demokratie" verstoßen, weil sie "einzelne gesellschaftliche Gruppen diskriminieren" oder "euphemistisch, verschleiernd oder gar irreführend" sind. Eine Chronologie der vergangenen Jahre lesen Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Das "Unwort des Jahres 2015" war "Gutmensch", ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema aufgekommen war. Mit dem Begriff "Gutmensch" werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd diffamiert, wie die Unwort-Jury im vergangenen Jahr berichtete. Zuvor waren "Lügenpresse", "Sozialtourismus" und "Opfer-Abo" gekürt worden. Die Aktion gibt es seit 1991. Damit ist das "Unwort" jetzt zum 26. Mal bestimmt worden.

Weitere Informationen Unworte der vergangenen Jahre 2015: Gutmensch

2014: Lügenpresse

2013: Sozialtourismus

2012: Opfer-Abo

2011: Döner-Morde

2010: Alternativlos

2009: Betriebsratsverseucht

2008: Notleidende Banken Ende der weiteren Informationen

Die Aktion will für Sprache sensibilisieren und auf undifferenzierten, verschleiernden oder diffamierenden Gebrauch aufmerksam machen. Neben dieser Jury wählt davon getrennt die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden das "Wort des Jahres". Für 2016 entschied sie sich für den Begriff "postfaktisch".