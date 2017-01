Mit der Brille in die Vergangenheit

VR-Brillen eröffnen in vielen Museen neue und ungewohnte Einblicke. Das kommt gut an - jedenfalls bei der großen Mehrzahl der Besucher.

Die kleine Sarah weint, als sie sich im Senckenberg-Museum die Virtual Reality-Maske vom Gesicht zieht. Sie hat gerade einem Dinosaurier direkt in die Augen geschaut, als der sich langsam auf sie zu bewegte. "Das sah so echt aus, ich hatte Angst", sagt die Siebenjährige.

Ich setze mir die Brille selbst auf. Der Ausstellungsraum, in den ich gerade schaute, ist immer noch da, nur sind die meisten Exponate jetzt verschwunden. Stattdessen wuchert der Raum mit großen Farnen und anderem Urzeit-Grün zu. Während das Skelett eines riesigen Diplodocus-Sauriers zum Leben erwacht, schwirrt ein Flugsaurier um mich herum.

Mittendrin statt nur dabei

Der Besucher wird Teil einer urzeitlichen Welt Bild © Senckenberg/Alexander Oster

Das virtuelle Erlebnis ist das neueste Highlight im Frankfurter Naturkundemuseum. Gegen eine Gebühr von einem Euro für Kinder beziehungsweise zwei Euro für Erwachsene kann man sich für ein paar Minuten zurückversetzen lassen in ein Zeitalter, als Dinosaurier noch die Erde beherrschten. Eine Spezialbrille, die einen Rundumblick gestattet, vermittelt das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein.

Das Angebot kommt an. Am Stand bilden sich immer neue Warteschlangen. Seit dem Start Mitte November hätten über 2.000 Besucher die Brille schon aufgesetzt, berichtet Museumssprecherin Alexandra Donecker, knapp 900 davon seien Erwachsene gewesen. Inzwischen sei das Computerprogramm auch schon weiterentwickelt worden.

"Realistischer als gedacht"

"Es war noch realistischer, als ich es mir vorgestellt habe", sagt Agnes Schlechtriemen. Die Pädagogin ist mit ihrer Familie aus Mainz gekommen. Die Anreise habe sich gelohnt, findet sie. Auch der Extra-Obulus gehe in Ordnung. Und Tochter Paulina würde am liebsten gleich nochmal die Brille aufsetzen.

Weitere Informationen Virtuell im Labor Immer mehr Museen machen sich die VR-Technologie zunutze. So kann man etwa Laborräume des Gießener Liebigmuseums virtuell durchschreiten. Ende der weiteren Informationen

"Virtual Reality" - virtuelle Realität (VR) - ist auf dem Vormarsch. Preiswerte VR-Brillen machen es möglich, sich mit dem Smartphone in Landschaften zu bewegen, die weit weg sind oder die es - wie im Falle der Dinos - gar nicht mehr gibt.

Per App in die Vergangenheit

Auch das Städel Museum in Frankfurt bietet auf seinen Internetseiten eine Zeitreise an. Mittels VR-App und passender Brille kann man das Kunsthaus so erkunden wie es vor rund 140 Jahren aussah. Beim Betrachten der Exponate werden gleich wertvolle Informationen mitgeliefert, und das bequem auf dem heimischen Sofa.

Die App bringt den Nutzer ins Städel der Vergangenheit, hier 1833. Bild © Städel Museum

Ein Ersatz für den Museumsbesuch soll das aber nicht sein. "Für uns stellt das Angebot einen Mehrwert dar, der hilft, dem Museum näher zu kommen", sagt Städel-Pressesprecherin Paula Stuckatz. Das Haus habe keine Berührungsängste mit neuen Technologien. Auf den Internetseiten des Museums gebe es ein großes digitales Angebot .

Es geht nichts über das Original

Das Museum per Virtual Reality nach Hause zu holen, sieht dagegen Kai Füldner, Leiter des Stadtmuseums Kassel , kritisch. "Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich möchte, dass die Leute in Fleisch und Blut zu uns kommen." Das Museum habe zwar selbst einmal eine Sonderausstellung in 360-Grad-Formaten ablichten lassen, allerdings nur für interne Zwecke.

Senckenberg-Sprecherin Donecker sieht in den virtuellen Rundgängen keine Konkurrenz zum realen Museum. "Die Leute wollen trotzdem die Originale sehen", ist sie überzeugt. "Das hat eine ganz andere Aura, das können Sie im Internet nicht einfangen." Die virtuellen Angebote sprächen aber neue Zielgruppen an, etwa die 15- bis 18-Jährigen.

Digitale Präsentation fördert Besucherzahlen

Philipe Havlik, der im Senckenbergmuseum für Sonder-Projekte zuständig ist, pflichtet ihr bei. "Früher hat man sich gefragt, ob man das Fotografieren im Museum erlauben soll. Alle Untersuchungen haben gezeigt: Wenn die Leute fotografieren dürfen, kommen mehr Besucher." So sei das auch mit der digitalen Präsentation.

Havlik ist überzeugt, dass das virtuelle Museum Zukunft hat. Für die "StreetView"-Anwendung des Internetriesen Google hat das Senckenberg-Museum fast das komplette Haus in 360-Bildern eingefangen . Die nächsten VR-Projekte für die Besucher sind auch schon in der Mache. Und vielleicht ist ja auch für Sarah etwas dabei.