Die Nachricht klingt dramatisch: Die Besucherzahlen im Frankfurter Städel haben sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Die Verantwortlichen im Museum geben sich trotzdem ganz entspannt.

Beim Blick auf die am Mittwoch veröffentlichte Statistik über die Besuche der Frankfurter Kultur- und Freizeiteinrichtungen 2016 fällt eine Zahl besonders aus dem Rahmen. Das Städel Museum hat ein Besucherminus von 339.898 zu verkraften. Rund 650.000 zahlenden Gästen im Jahr 2015 stehen gerade mal rund 310.000 ein Jahr später gegenüber.

Was auf dem Papier dramatisch aussieht, lässt sich leicht erklären. Städel-Pressesprecher Axel Braun lacht und sagt: "Um das Städel müssen wir uns keine Sorgen machen." Im Jubiläumsjahr 2015 verzeichnete das Städel einen nie dagewesenen Rekord. Alleine rund 430.000 Besucher strömten in die Monet-Ausstellung.

Weitere Informationen Städel-Besucherzahlen 2014 bis 2016 2014: 423.704 - davon Dürer-Ausstellung: 258.577 Beusucher

2015: 651.036 - davon Monet-Ausstellung: 432.121 Besucher

2016: 311.138 - davon Baselitz-Ausstellung: rund 80.000 Besucher Ende der weiteren Informationen

"2015 war in allen Bereichen sehr ungewöhnlich, es war das Jahr, in dem wir alle Rekorde gesprengt haben", erinnert sich Braun. Neben dem hochkarätigen Sonderprogramm lockten auch Bürgerfest und zahlreiche Jubiläumsveranstaltungen viele Besucher an.

2016 sah es deutlich anders aus. Große Namen und eine Blockbuster-Schau hatte das Städel nicht im Programm. Mit der Baselitz-Ausstellung wurde zeitgenössische Kunst gezeigt, die es erfahrungsgemäß immer schwerer hat, die Publikumsmassen zu mobilisieren.

Vorschau verspricht wieder bessere Zeiten

Dennoch sei man mit dem Ergebnis zufrieden, betont Braun. Die Schau "Geschlechterkampf", die mit rund 140.000 Besuchern wieder ein großes Publikum lockte, habe allerdings erst Ende November begonnen. "Ein Großteil dieser guten Zahlen schlägt also schon für 2017 zu Buche." Außerdem gehe es dem Städel nicht in erster Linie um immer höhere Besucherzahlen. Es gelte auch Themen zu besetzen, die das Haus für wichtig erachte.

"Aber klar, die Besucherzahlen sind abhängig von den Sonderausstellungen", räumt Pressesprecher Braun ein und zeigt sich für die Statistiken der kommenden Jahren zuversichtlich. Ein kleiner Blick in die Zukunft zeigt, dass mit Matisse im Herbst 2017, Rubens 2018 und Van Gogh 2019 wieder Schwergewichte ins Städel kommen, die Besuchermagnete sein dürften.

Schirn dank Miró mit deutlichem Plus

An der Spitze der beliebtesten Frankfurter Museen hat sich 2016 das Naturmuseum Senckenberg gesetzt. Es verzeichnete mit rund 380.000 Besuchern ein Besucherplus von 25 Prozent zum Vorjahr.

Auch die Kunsthalle Schirn konnte ein deutliches Plus von 28,7 Prozent verzeichnen, zählte 350.000 Gäste und landete damit auf Platz zwei. Der große Erfolg ist vor allem auf die Miró-Ausstellung zurückzuführen.

Schirn, Städel und Senckenberg-Museum sind weiter die unumstrittenen Publikumslieblinge und machen mit über einer Million Besucher gut die Hälfte der Besucherzahlen der Frankfurter Museen aus, die auf insgesamt 2,28 Millionen Gästen kommen.