Stehen in Bad Hersfeld auf der Bühne: Erol Sander, Elisabeth Lanz, Claude Oliver Rudolph Bild © picture-alliance/dpa

Uraufführung in Bad Hersfeld

Intendant Wedel lüftet das Geheimnis um das Ensemble seiner Luther-Premiere bei den Bad Hersfelder Festspielen. Wieder lockt er ein veritables Promi-Aufgebot in die Stiftsruine. Allein für die Hauptrolle braucht er vier Schauspieler.

Ein vierfacher Luther, renommierte Theater-Darsteller und aus dem Fernsehen bekannte Schauspiel-Promis: Intendant Dieter Wedel hat das Ensemble für seine Uraufführung bei den Bad Hersfelder Festspielen bekanntgegeben.

Der Regisseur verpflichtete für seine Auftakt-Inszenierung von "Martin Luther – Der Anschlag", die ab 23. Juni zu sehen ist, unter anderem Elisabeth Lanz, Erol Sander und TV-Bösewicht Claude Oliver Rudolph.

Für die Video-Einspieler während des Theaterstücks gewann Wedel neben "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer auch ARD-Moderatorin Mareile Höppner. Das teilte die Festspielleitung am Dienstag mit.

Vier Schauspieler teilen sich die Luther-Rolle

Die Hauptrolle des Martin Luther teilen sich vier Schauspieler. Damit soll Luther nicht nur in verschiedenen Lebensphasen, sondern auch mit verschiedenen Charaktereigenschaften dargestellt werden. Burgschauspieler Paulus Manker gibt den Luther als "Wutbürger", wie Wedel erklärte. Da er auch Luthers Vater spielt, ist Manker in einer Doppelrolle zu sehen. Der Charakterkopf zählt zu den renommiertesten Theaterschauspielern im deutschsprachigen Raum.

Christian Nickel, im Vorjahr Träger des Großen Hersfeldpreises für seine Hauptrolle in "Hexenjagd", verkörpert Luther als Reformator. Maximilian Pulst vom Staatstheater Wiesbaden gibt den überheblichen, jungen Luther und Janina Stopper spielt als Frau den zweifelnden Luther.

Elisabeth Lanz, bekannt aus der ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens", schlüpft in die Rolle von Luthers Frau Katharina von Bora. Die Österreicherin begeisterte im Vorjahr das Publikum des Freilicht-Theaterfestivals, als sie als Elisabeth Proctor in "Hexenjagd" mitwirkte. Erol Sander tritt als Luthers Widersacher in der Gestalt von Papst Leo X. auf.

TV-Bösewicht als Inquisitor Tetzel

Die Rolle des Johann Tetzel - Dominikaner, Inquisitor und berühmtester Ablassverkäufer seiner Zeit - übernimmt Claude Oliver Rudolph. Der Theater- und Filmschauspieler wird oft als Bösewicht besetzt. 20 Jahre nach dem Erfolg mit dem TV-Mehrteiler "Der König von St. Pauli" gibt es erstmals ein Wiedersehen zwischen Wedel und Rudolph bei einem großen Projekt.

Auf der Besetzungsliste stehen auch Heike Kloss, bekannt aus "Alles Atze", und Uwe Dag Berlin, der unter anderem im Film "Sonnenallee" mitwirkte. Weitere Namen in diesem Sommer sind Robert Joseph Bartl, Rudolf Krause, Bettina Hauenschild und Hans Diel.

Das weitere Festspiel-Programm: Neben dem Luther-Stück stehen unter anderem auch das Musical "Titanic" von Stefan Huber, "Das Tapfere Schneiderlein" unter der Regie von Franziska Reichenbacher sowie die Wiederaufnahmen von "Hexenjagd" und "My Fair Lady" auf dem Spielplan. Die 67. Festspielsaison läuft vom 23. Juni bis 20. August auf der Freilicht-Bühne in der Stiftsruine.