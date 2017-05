Ministerpräsident Bouffier als Sheriff und Kassels Regierungspräsident Lübcke als Kurfürst: Im neuen Kassel-Comic bekommen Politiker ihr Fett weg. Lustig trotz Kalauer, findet unser Autor.

Was für ein Wiedersehen: Im ersten Kassel-Comic "Ephesus & Kupille: Die Entführung des Herkules" spielt das hessische Original Heinz Schenk (1924-2014) eine entscheidende Rolle. Aber nicht als fröhlicher Wirt des TV-Klassikers "Zum Blauen Bock", sondern als finsterer Bösewicht. Zusammen mit zwei Komplizen will er Kassels Wahrzeichen, den Herkules, entführen. Die drei finsteren Gestalten stammen alle aus Südhessen - das für den Kasselaner natürlich schon jenseits des Vogelsbergs beginnt.

Weitere Informationen Comic-Präsentation am "Tag für die Literatur" Comic-Vorstellung

"Ephesus & Kupille: Die Entführung des Herkules"

7. Mai, 17-18.30 Uhr

Musikschule Chroma

Adalbert-Stifter-Str. 25

34246 Vellmar Ende der weiteren Informationen

Hat Comicautor Horst Seidenfaden wirklich eine so schlechte Meinung von Frankfurtern, Wiesbadenern und Darmstädtern? "Die Südhessen klingen so, als hätten sie ein zehn Jahre lang nicht gepflegtes Stück Flokati im Mund. Das meine ich nicht bösartig sondern etwas ironisch", sagt Seidenfaden, Chefredakteur bei der HNA. Die Südhessen lebten in einer anderen Lebenswelt als die Nordhessen. "Wir sind halt ein streitbares Bergvolk!"

Eine absurde Satire

Früher als stadtbekannter Alkoholiker bekannt: Kupille. Bild © Niko Mönkemeyer/ Die Entführung des Herkules

Der Comic aus den hessischen Bergen zielt aber nicht nur auf die Südhessen ab. Er liest sich wie eine absurde Satire auf die Hessen und ihre ganz menschlichen Schwächen. In Seidenfadens Geschichte verlangen die Südhessen als Lösegeld für den Herkules das Rezept des Kasseler Biers, um mal etwas anderes trinken zu können als immer nur Äbbelwoi. Die Stadt Kassel ist im Aufruhr.

Den Fall sollen zwei Kasseler Originale lösen: Ephesus und Kupille. Die haben vor über 100 Jahren wirklich gelebt. Allerdings waren sie keine Sympathieträger, sondern stadtbekannte Alkoholiker mit schlechten Manieren. Im Comic sind sie als Eigenbrötler wiederauferstanden. Geld verdienen die beiden als Brückenwärter an der Fulda.

Die Figur Ephesus sieht im Comic ein bisschen so aus wie Asterix. Auch an anderen Stellen haben sich Autor Seidenfaden und der Zeichner Niko Mönkemeyer beim Klassiker "Asterix und Obelix" bedient. So lösen Ephesus und Kupille den Fall mit Hilfe einer Zauberwurst, eine klare Anspielung auf den Zaubertrank, der Asterix seine Kraft verleiht und auf die Ahle Wurscht, Nordhessens Spezialität.

Regierungspräsident im Purpurmantel

Die Figur Ephesus im Comic. Bild © Niko Mönkemeyer/ Die Entführung des Herkules

Was diese Geschichte aber wirklich lesenswert macht: Es tauchen immer wieder reale Personen auf, originell verfremdet: zum Beispiel Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als Law-and-Order-Sheriff, Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) als Boutique-Besitzerin und Ex-Bundesfinanzminister Hans Eichel (SPD) als ständig über neue Steuern sinnierender "Hans Nuss".

Ein Held der Geschichte ist aber der amtierende Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU). Seidenfaden und Mönkemeyer zeigen ihn als Kurfürsten Walter I. mit Krone, Purpurmantel und Fluppe im Mundwinkel. Lübcke ist auch im realen Leben starker Raucher und ein jovialer, überzeugter Nordhesse.



Dass er auf die Schippe genommen wird, macht Lübcke nichts aus: "Selbstverständlich war ich einverstanden, im Comic zu erscheinen. Wenn ich da als Kurfürst dargestellt werde - damit muss ich leben. Aber so einen Mantel würde ich mir niemals anziehen!", meint er und lacht. Das käme bei den bodenständigen Nordhessen wohl auch schlecht an.

Lustig trotz lauer Kalauer

Die vielen Anspielungen in der Geschichte können wohl nur Einwohner von Kassel verstehen. Aber auch der ein oder andere Südhesse könnte schmunzeln, wenn die Nordhessen sich die Nase zuhalten, wenn sie Handkäs riechen oder wenn Held Ephesus im Kasseler Dialekt redet.

Die Macher haben jedenfalls einen größtenteils recht amüsanten Comic geschaffen. Zwar stören abgestandene Kalauer das Vergnügen an ein paar Stellen - aber die Geschichte ist so absurd, dass sie schon wieder komisch ist.