Das Abenteuerspiel "Portal Knights" ist am Mittwoch als bestes deutsches Computerspiel des Jahres ausgezeichnet worden. Neben der Frankfurter Entwicklerschmiede Keen Games wurden noch zwei weitere hessische Studios gewürdigt.

Kaum ist der kleine Zauberer durch das magische Tor gereist, wird er auch schon von einer grimmigen Schildkröte angegriffen. Mit seinem Zauberstab schleudert er lila Blitze nach dem Tier, bis es explodiert und sich in Smaragde verwandelt. Die sammelt der Zauberer ein und macht sich auf den Weg, die staubigen Berge zu erkunden, auf denen er gelandet ist.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Wir sind im Videospiel "Portal Knights" . Es gilt, eine gespaltene Welt zu bereisen und wieder zu vereinen. Dafür müssen magische Steine gefunden und zusammengebaut sowie finstere Gegner überwunden werden. Erkunden, bauen und kämpfen können die Gamer mal als Magier, mal als Ritter, mal als Waldläufer. Entwickelt wurde das comicartige Action-Rollenspiel vom Frankfurter Studio Keen Games.

Weitere Informationen Drei Preise nach Hessen Bei der Preisverleihung am 26. April in Berlin kassierte "Portal Knights" den mit 110.000 Euro dotierten Hauptpreis. Aus Kassel stammt mit "She Remembered Caterpillars" von Jumpsuit Entertainment das beste Kinderspiel. Als beste Inszenierung wurde "Robinson: The Journey" des bekannten Frankfurter Spieleentwicklers Crytek ausgezeichnet. Insgesamt bewertete die Jury 453 Einreichungen in 13 Kategorien. Ende der weiteren Informationen

Keen Games ist einer von drei hessischen Entwicklern , die beim Deutschen Computerspielpreis (DCP) nominiert sind - neben Crytek aus Frankfurt und Black Pants aus Kassel. Keen Games und Black Pants haben sogar gleich drei Nominierungen eingestrichen: So konkurrieren beide um den Titel "Bestes Deutsches Computerspiel".

Mehrere Nominierungen für drei hessische Studios - das gab es noch nie. In den vergangenen Jahren war der DCP meist von Studios aus Hamburg oder München dominiert.

Eigenes Games-Ökosystem in Frankfurt

Weitere Informationen Keen Games Seine Wurzeln hat das Studio in einem Darmstädter Kinderzimmer, wo die Computer-begeisterten Schüler Christoulakis und Jan Jöckel an den ersten Spielen bastelten. 1993 gründeten die beiden zusammen mit drei anderen Freunden den Vorgänger Neon Studios, 2005 wurde daraus Keen Games. Heute hat das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt-Sachsenhausen etwa 50 Mitarbeiter, von denen ein Teil mobile Spiele entwickelt und ein zweiter Teil Games für PC und Konsolen macht. Bislang hat das Studio mehrere Entwicklerpreise gewonnen, beim DCP war es zwei Mal nominiert. Ende der weiteren Informationen

Felix Falk, Geschäftsführer des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU), ist wenig überrascht: "Im Verlauf der vergangenen Jahre hat sich in Hessen und vor allem in Frankfurt ein eigenes Ökosystem gebildet: Neue Entwicklungsstudios wurden gegründet, internationale Games-Unternehmen haben in Frankfurt ihre Deutschland- oder Europa-Zentrale aufgebaut oder entwickeln sogar selbst vor Ort."

Das beobachten auch die Macher von "Portal Knights" - und sie begrüßen es: Es sei schön, dass es immer mehr Studios in Frankfurt gebe, sagt Keen-Games-Mitbegründer und "Portal Knights"-Kreativchef Antony Christoulakis, denn: "Das zieht gut ausgebildeten Nachwuchs nach, der auch mal den Arbeitgeber wechselt. Früher mussten wir gute Mitarbeiter oft im Ausland suchen."

"Vielfalt diesmal sehr hoch"

Weitere Informationen Die hessische Games-Industrie Offizielle aktuelle Zahlen gibt es offenbar nicht. Für das Jahr 2013 hat das hessische Wirtschaftsministerium aber jüngst ausgerechnet, dass die rund 3.300 hessischen Unternehmen aus der Games- und Software-Industrie einen Gesamtumsatz in Höhe von etwa 2,94 Milliarden Euro erzielt haben. Etwa 26.000 Menschen arbeiteten damals in der Branche. Ende der weiteren Informationen

Zudem gibt es hierzulande immer mehr Ausbildungsstätten wie die Frankfurter Games Academy. "Von den vielen Hochschulen in Deutschland kommen gut ausgebildete Nachwuchskräfte, die unbedingt Spiele entwickeln wollen", bestätigt BIU-Chef Falk. "Dabei entstehen häufig sehr kreative Titel und neue Ideen, wie die Nominierten des DCPs zeigen - die Vielfalt ist diesmal sehr hoch."

Und doch: Deutsche Studios, die internationale Verkaufsschlager produzieren, sind rar. Nur Crytek hat sich mit Ego-Shootern einen weltweiten Namen gemacht - und hat trotzdem seit einigen Jahren finanzielle Probleme.

Als Verkehrsknotenpunkt attraktiv

BIU-Chef Falk fordert eine stärkere Förderung der Branche, um sie fit für den internationalen Wettbewerb zu machen: "Eine Entwicklungsförderung wie sie auch in anderen Staaten längst üblich ist, würde sehr helfen."

Frankfurt ist für die dort ansässigen Entwicklerstudios bislang vor allem wegen seiner Internationalität und als Verkehrsknotenpunkt attraktiv. "Wir haben internationale Mitarbeiter, regelmäßige Treffen mit dem Publisher - da ist es natürlich super, den Flughafen und den Bahnhof in der Nähe zu haben", sagt Keen-Games-Mitbegründer Christoulakis.

Wichtiges Signal der Anerkennung

Immerhin, es tut sich etwas: Bundesländer wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen fördern seit einigen Jahren kulturell wertvolle Computerspiele. Hessen plant erste Schritte in diese Richtung, wie Hans Joachim Mendig, Chef der "HessenFilm und Medien", jüngst in einem Interview ankündigte.

Außerdem haben die Träger des DCP - der Bund und die Games-Wirtschaft - dessen Preisgelder nach vielen Diskussionen auf 550.000 Euro aufgestockt. Auch wenn das die Millionenbudgets, die inzwischen für das Entwickeln von Computerspielen gebraucht werden, nur marginal aufstockt - für BIU-Chef Falk ist es "ein starkes und wichtiges Signal" der Anerkennung.

Anerkennung durch Gamer

Weitere Informationen Portal Knights Ab 27. April für PS4, Xbox One und PC, USK 7 Jahre. Eine Early-Access-Version gibt es bei Steam. Ende der weiteren Informationen

Für die Portal-Knights-Macher ist auch die Nominierung eine große Anerkennung: "Dass es diesmal gleich drei sind, hat uns total überrascht - natürlich positiv", freut sich Christoulakis. "Jetzt hoffen wir natürlich, dass es auch mit einem Preis klappt."

Noch mehr freut sich das Studio über die Anerkennung durch die Gamer: Rund 500.000 Mal wurde Portal Knights als Vorab-Version vom Online-Vertriebsprotal Steam heruntergeladen, die Bewertungen sind durchweg positiv. Die Mischung aus erkunden, bauen und kämpfen kommt offenbar an.