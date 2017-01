Auftritt in New York

Bei einem Konzert in der legendären Carnegie Hall in New York dabei sein - nicht als Zuschauer, sondern als Künstler. Ein Hanauer Schulchor hat geschafft, wovon viele Hobbysänger nur träumen können. Alles begann mit einer E-Mail an den Chorleiter.

"Das habe ich erstmal für einen Witz gehalten." Frank Hagelstange, Musiklehrer und Chorleiter an der Hanauer Karl-Rehbein-Schule, kann sich noch genau an den Tag im Dezember 2015 erinnern, als er in seinem E-Mail-Postfach eine Einladung aus New York fand. Für einen Auftritt in der legendären Carnegie Hall. Einfach so, ohne Bewerbung.

Hagelstange führte einige Telefonate, recherchierte im Internet. Ziemlich schnell stand fest: Das war kein Witz, die Einladung der Konzertagentur Distinguished Concerts International New York (DCINY) war ernst gemeint.

Am 15. Januar stand der Chorleiter dann wirklich mit seinen Schützlingen vor fast 2.800 Menschen auf der Bühne der Carnegie Hall. "Ich war so konzentriert, ich konnte an nichts anderes denken, als an den Text und den Dirigenten", erinnert sich die 17-jährige Abiturientin Merle Kubasch, die seit acht Jahren im Schulchor mitsingt. Aber der Reihe nach.

Zufall, Glück und Können

Die Einladung der DCINY - eine Mischung aus Zufall, Glück und Können. Die Agentur organisiert nach eigenen Angaben 15 bis 20 Konzerte pro Jahr für Sänger und Chöre aus aller Welt. Dazu lädt sie die Teilnehmer in die größten Konzertsäle New Yorks ein - wie die Carnegie Hall oder das Lincoln Center.

"Einer der Organisatoren hat einen Bruder in Gießen", erklärt der Chorleiter. Im Internet war dieser wohl auf einen Auftritt des Hanauer Schulchors aufmerksam geworden, bei dem sie das "Requiem" des zeitgenössischen Komponisten Karl Jenkins sangen.

Eine Interpretation der Werke von Jenkins hatte die DCINY auch für das Konzert in der Carnegie Hall geplant - mit 14 anderen Chören aus aller Welt , professionellen Solisten und einem Orchester.

"Alle waren baff"

Ereignisreiche Wochen folgten. Der Schulleiter musste zustimmen und ein Demoband nach New York geschickt werden, um die Qualität des Chores unter Beweis zu stellen. "Im Chor waren natürlich alle baff", lacht Chorleiter Hagelstange. Merle kam das damals alles unwirklich vor: "Das war unglaublich! Ich hatte niemals damit gerechnet."

Nach einem kleinen Casting stand schließlich fest: 41 Hanauer reisen im Januar 2017 zu Proben und Konzert nach New York. 20 Schüler, aber auch Ehemalige, Eltern, Lehrer und der Chorleiter selber, denn sie alle singen im Schulchor mit.

Vor dem Künstlereingang der Carnegie Hall. Bild © Karl-Rehbein-Schule

Die nächste Hürde, die zu nehmen war: die Reisekosten in Höhe von rund 1.600 Euro pro Person. Der Förderverein der Schule erklärte sich bereit, den Schülern einen Zuschuss zu zahlen, so Hagelstange.

"Wie eine Kulisse in Hollywood"

Acht zusätzliche Proben setzte Hagelstange an, bevor der Flieger am 11. Januar nach New York startete. In New York wurde zwei halbe Tage mit den übrigen 300 Sängern aus Finnland, Neuseeland oder Spanien geprobt. Der einzige weitere Chor aus Deutschland: ein Kantoreichor aus Düsseldorf.

Bereits bei den Proben wurden die Chöre komplett durchmischt und kamen so schnell ins Gespräch. "Plötzlich saß links von mir eine Dame aus Australien und rechts von mir ein Tenor aus der Schweiz. Das war toll", erzählt Jutta Wilke. Sie singt mit ihrem 15-jährigen Sohn Paul ebenfalls in dem Schulchor mit.

Beim Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall. Bild © Nan Melville/DCINY Production

"Der Dirigent hatte noch viel höhere Erwartungen, weil er wirklich das Beste aus uns rausholen wollte", erzählt Merle. Besonders beeindruckt war die Abiturientin allerdings von der Carnegie Hall selbst. "Als ich im Konzertsaal auf der Bühne stand, dachte ich erst, es sei wie eine Kulisse in Hollywood. Erst als die Menschenmenge dort saß, habe ich realisiert, dass wir jetzt gleich ein Stück singen, das nicht sonderlich einfach ist."

Verbeugen in der Carnegie Hall

Am Tag des Konzerts waren die rund 2.800 Plätze fast voll besetzt. Sogar Komponist Karl Jenkins war anwesend - und Merle gar nicht mehr nervös. "Bei der Generalprobe war ich aufgeregt. Aber während des Konzerts war es nur entspannend und schön."

Die Schüler bei einer Autogrammstunde mit dem Komponisten Karl Jenkins. Bild © Karl-Rehbein-Schule

"Es war ein ganz tolles Gefühl", schwärmt auch Chorleiter Hagelstange. Er sei sehr stolz gewesen. "Am Schluss wurden die Chorleiter auch alle nach vorne zum Verbeugen geholt. Sich in der Carnegie Hall zu verbeugen, das ist schon was Tolles."

Für Paul war die Reise besonders außergewöhnlich. Er feierte am 15. Januar - dem Tag des Auftritts - seinen 15. Geburtstag. In der Garderobe ertönten Geburtstagsständchen auf Finnisch, Schwedisch oder Katalanisch. "Es war unbeschreiblich", sagt er. Und seine Mutter ist sich sicher: "Diesen Geburtstag wird er nie vergessen."