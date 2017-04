Urzeitkrebse oder U-Boot-Bausätze: Die Gimmicks zu den Yps-Heften sind so legendär wie der Kult-Comic selber. Auch Oliver Gerke aus Kassel hat manches Taschengeld für die Hefte geopfert. Inzwischen verdient er mit Yps seinen Lebensunterhalt - als Zeichner.

Wer kennt sie nicht, die Urzeitkrebse, den Solarzeppelin oder die Maschine, die viereckige Eier macht? Als beigelegtes Gimmick gehörten sie schon früher zu den Höhepunkten eines jeden Yps-Heftes. Auch Oliver Gerke war damals von den witzigen Spielzeugen fasziniert. "Plastikspielzeug zum Zusammenbauen, Comics und naturwissenschaftliches Klugscheißer-Wissen, mit dem man bei Freunden oder in der Schule angeben konnte", erinnert sich der in Kassel aufgewachsene Comiczeichner, hatten es ihm schon als Kind angetan.

Doch schnell waren es die Kult-Comics selber, die den 44-Jährigen faszinierten. Schon als Siebenjähriger zeichnete er das Känguru Yps und seine Freunde Kaspar, Patsch und Willy aus dem Heft ab. Als Teenager gab er als Berufswunsch dann Comiczeichner oder Grafiker an.

Erster Yps-Kontakt per Facebook

Yps im Original: 40 Seiten stellt Künstler Gerke jetzt aus. Bild © Gerke

Um erstmal "etwas Ordentliches" zu machen, studierte er zunächst auf Lehramt. Nach dem Referendariat schrieb er sich aber an der Kunsthochschule in Kassel ein, machte in freier Grafik seinen Abschluss und wurde schließlich Meisterschüler. Seither arbeitet er als Dozent - und Comiczeichner. Dabei hat ihm der Zufall geholfen.

"Ich hatte als Abonnent des 2012 neu aufgelegten Yps-Heftes eine eigene Zeichnung an die Redaktion geschickt und die hatte auf deren Facebook-Seite mit die meisten Likes bekommen", erinnert er sich. Als 2015 der Zeichner der Yps und Co-Serie kurzfristig ausfiel, rief ihn der Chefredakteur an und fragte, ob er einspringen könne. Zu dem Zeitpunkt war Gerke im Urlaub auf den griechischen Inseln. "Doch der war mental schnell gelaufen. Schließlich war das schon immer ein Traum von mir, einmal professionell Comics zu zeichnen", sagt Gerke.

Vom Comic-Fan zum Profi-Zeichner

In nur einem Monat entstand seine erste Geschichte für die nächste Yps-Ausgabe. Nicht viel Zeit, schließlich musste er dazu erstmal die Physiognomie der fünf Yps-Figuren auswendig lernen. "Aber zum Glück hatte ich noch meine alten Hefte aus meiner Kindheit, die mir als Anschauungsmaterial geholfen haben", resümiert Gerke. "Auftakt mit Sabotage" erschien schließlich in Heft 5/2015. Seitdem zeichnet er regelmäßig für die Yps-Hefte.

Weitere Informationen Ausstellung von Yps-Originalen Wie die Comic-Zeichnungen entstehen zeigt Oliver Gerke in einer Ausstellung ab dem 9. April 2017 im Wirtshaus "Zum Grünen See" in Söhrewald-Eiterhagen (Kassel). Dort sind einen Monat lang 40 Originalseiten des Künstlers zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos. Ende der weiteren Informationen

Bei ihm ist das noch Handarbeit. Anders als viele andere Zeichner zeichnet Gerke mit Buntstift vor, danach werden mit Pinsel, Feder und Tusche die eigentlichen Linien gezogen. Anschließend scannt er die Seiten ein, entfernt die Skizzen und koloriert den Ausdruck von Hand. "Ich finde, die Zeichnungen sind so natürlicher", sagt er.

So geht's: Zeichner Gerke beim Branchenfestival Comiciade in Aachen. Bild © Gerke

Neben der Vorgabe, dass das Gimmick im Comic thematisiert wird, spielen auch Prominente in der Geschichte häufig eine Rolle. Außerdem hat er das Aussehen von Känguru Yps geändert. Statt brauner Füße und karierter Hände sollte es jetzt weiße Hände und Füße bekommen.

Comic als Literaturform

Das Thema Comics ist für ihn mittlerweile lebensbestimmend geworden. Er hat sich mit seinen Zeichnungen fast eine kleine Mission zu eigen gemacht, meint er. "Früher gab es den Widerstand des Pseudo-Bildungsbürgertums, das mit der Literaturform Comic nicht zurechtkam. Ich will den Comic deshalb mehr in die Nähe von Literatur und Kunst rücken", so der Profizeichner. Schließlich hätten Comics kulturell von sich aus schon viel zu bieten.

Eine Lieblingsfigur unter den Yps-Charakteren hat er übrigens nicht. "Ich konnte mich schon als Kind kaum entscheiden", schmunzelt er. Und das hat sich auch als Zeichner der Figuren bis heute nicht geändert.

