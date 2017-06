Rund 130.000 House- und Technofans werden am Pfingstwochenende zum World Club Dome in der Frankfurter Commerzbank-Arena erwartet. Nach dem Anschlag auf ein Konzert in Manchester sind die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr besonders hoch.

130.000 Fans von Techno- und House-Musik werden an diesem Wochenende in Frankfurt erwartet. Von Freitag bis Sonntag geht in der Commerzbank-Arena zum fünften Mal das Festival "World Club Dome" (WCD) über die Bühne. Der WCD bietet nach Angaben des Veranstalters die größte Lasershow Europas.

Weitere Informationen YOU FM World Club Quiz Der World Club Dome ist ausverkauft. YOU FM verlost noch einige Tickets über sein World Club Quiz . Ende der weiteren Informationen

Angesichts von Terroranschlägen wie zuletzt auf ein Ariana-Grande-Konzert in Manchester wurde das Sicherheitskonzept optimiert, wie der Veranstalter Big City Beats mitteilte. Das gesamte Veranstaltungsgelände werde umzäunt und eine weit ausgedehnte Videoüberwachung eingerichtet. Außerdem arbeite man eng mit den Behörden zusammen: Eine eigene Polizeiwache werde bereitstehen.

Big City Beats kündigte außerdem "sehr intensive und gründliche Eingangskontrollen" an, um Gegenstände wie Drogen oder Waffen früh aus dem Verkehr zu ziehen.

200 DJs auf 15 Bühnen

Auf 700.000 Quadratmetern in Frankfurt legen 200 DJs aus aller Welt auf 15 Bühnen und 20 Tanzflächen auf. Szene-Größen wie Afrojack, Deadmau5, Robin Schulz, Steve Aoki, Deichkind, Fedde le Grand oder Sven Väth spielen auf der Hauptbühne im Stadion, im nahe gelegenen Freibad oder etwa in einer Boeing 747.

Ein "Club-ICE" der Deutschen Bahn fährt eigens von Paris über Straßburg nach Frankfurt - in Begleitung namhafter DJs.

Sendung: YOU FM, 02.06.2017, 7.45 Uhr