Eine bezauberne Riesenpuppe, ein Sprung über das Feuer und Russendisko mit Kaminer - Abwechslung ist in der Nacht der Museen garantiert.

Eine bezauberne Riesenpuppe, ein Sprung über das Feuer und Russendisko mit Kaminer - Abwechslung ist in der Nacht der Museen garantiert. Bild © tayyba / Nacht der Museen / Katja Hentschel

Samstag in Frankfurt und Offenbach

In Ruhe durch eine Ausstellung schlendern? Das können sich Besucher der Nacht der Museen am Samstag in Frankfurt und Offenbach abschminken. Konzerte, Partys und Mitmachaktionen sind angesagt - zum Beispiel Kakerlakenrennen und Sprünge über ein Feuer.

40 Museen und Kultureinrichtungen in Frankfurt und Offenbach laden am Samstag zur Nacht der Museen. Lesungen, Konzerte, Standup-Comedy und Tanz, das Programm ist umfang- und abwechslungsreich. Einige der Besonderheiten im Kurzüberblick:

Weitere Informationen Infos zur Nacht der Museen Wann: Samstag, 6. Mai, 19 bis 2 Uhr

Wo: 40 Museen in Frankfurt und Offenbach

Eintritt: Das Ticket zur Nacht der Museen kostet 14 Euro, die Familienkarte 29 Euro. Für Besitzer der MuseumsuferCard ist der Eintritt frei. Karten gibt es in den Museen zu kaufen. Mit dem Ticket können Shuttle-Busse , historische Straßenbahn und das Shuttle-Schiff genutzt werden.

Programm: Neben den laufenden Ausstellungen gibt es Konzerte, Performances, Lesungen und vieles mehr. Ein Blick ins Programm . Ende der weiteren Informationen

Im Experiminta Science Center treiben dunkle Gestalten in Schutzanzügen ihr Unwesen. Explosionen und Pyro-Effekte sind garantiert und durchaus erwünscht. An vielen Mitmach-Stationen können Besucher ihr eigenes wissenschaftliches Geschick erproben. Wer gerne mal in die Luft geht, aber eigentlich ein bisschen Höhenangst hat, kann im Flugsimulator über die Frankfurter Skyline schweben.

Peng! In der Experiminta wird es heiß hergehen. Bild © Experiminta/Uli Planz

Im Senckenberg Naturmuseum wird es fetzig und ein bisschen eklig. Für "Groove Feeling" sorgt die gleichnamige Band, für Grusel-Feeling das große Kakerlaken-Wettrennen. Stündlich moderieren "Die schrägen Professoren" das Krabbel-Spektakel, bei dem man auch auf seine Lieblingsschabe Wetten abschließen kann.

Los, lauf, Kakerlake! Das Senckenberg Naturmuseum lädt zum großen Krabbeln. Bild © picture-alliance/dpa

Quiz-Fieber mit Roberto Cappelluti oder Fahrten mit dem Oldtimer-Postbus gibt es im Museum für Kommunikation . Unter dem Titel "Arschgeweih mit Blümchen" können Besucher mit Airbrush-Tattoos testen, wie kleidsam so ein Tattoo vielleicht wäre.

Um 22.30 Uhr und 23.30 Uhr steigt die Quizshow mit Roberto Cappelluti. Bild © Stephan Sperl

Im Zentrum der diesjährigen Nacht der Museen steht das Frankfurter Gallusviertel. Dort konzentrieren sich viele Veranstaltungen. Die heißeste davon ist wohl im Güneş Theater . Dort wird das anatolische Hidirellez-Fest gefeiert und ganz Mutige können über das traditionelle Feuer springen. Das soll der Überlieferung nach Glück bringen.

Der Sprung über das Feuer soll Glück bringen. Bild © Nacht der Museen

Das Geldmuseum lockt nicht nur mit einem kostenlosen Begrüßungs-Cocktail, sondern mit einer Fülle an Events. Lesungen, Musik und Zauber-Show stehen auf dem Programm. Dazu noch eine Berührung der besonderen Art. Wie fühlen sich eigentlich 12,5 Kilo Gold an?

Der 12,5-Kilo-Goldbarren wird sicher gut bewacht. Aber anfassen ist erlaubt. Bild © picture-alliance/dpa

In der Nacht der Museen wird der Hafenplatz in Offenbach offiziell eröffnet. Hip-Hop-Lady Akua Naru, Mine und ein Streichensemble der Neuen Philharmonie Frankfurt sorgen für harmonische Töne. Der Blaue Kran, der zum begehbaren Kunstwerk umgebaut wurde, wird mit einer Licht- und Musik-Show zum einmaligen Hingucker.

Der Blaue Kran im Hafen Offenbach ist zum begehbaren Kunstwerk umgebaut worden. Bild © picture-alliance/dpa

Das Haus der Stadtgeschichte in Offenbach bietet zur Nacht der Museen ein buntes Veranstaltungs-Sammelsurium - vom Manga-Zeichenworkshop bis hin zur Schnitzeljagd für Erwachsene. Spielspaß im Retro-Stil verspricht der Flipperwettbewerb. Und wehe, einer hebt den Kasten an! Tilt!

Der Manga-Zeichenworkshop beginnt um 19, 21 und 22 Uhr. Bild © C. Plaka

Wie gut, dass zur Nacht der Museen das Wetter mitspielen soll. Denn das Freiluft-Bembel-Kegeln am Hindemith Kabinett im Kuhhirtenturm findet nur bei guter Witterung statt.

Beim Bembel-Kegeln könnte es helfen, nicht zu viel Zielwasser zu trinken. Bild © picture-alliance/dpa

Ein besonderer Gast ist Dundu - The Gentle Giant . Der freundliche Riese, der von fünf Puppenspielern gelenkt wird, hat in der Nacht der Museen drei Auftritte. Um 21.30 Uhr im Metzlerpark, um 22.30 Uhr auf dem Main-Tiefkai in Höhe Städel und um 23.30 Uhr auf dem Dachgarten des Skyline Plaza.

Fünf Puppenspieler erwecken Dundu zum Leben. Bild © tayyba

Im Frankfurter Gallusviertel feiern in diesem Jahr einige Institutionen ihr Nacht-der-Museen-Debüt. Auf dem korrekt-Kulturgelände macht Autor Wladimir Kaminer Station. Er liest aus seinem aktuellen Roman und wechselt dann zur "Russendisko" ans DJ-Pult.