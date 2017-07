Wurde am 29. Juli 1957 in Viernheim geboren: Ulrich Tukur, hier als Tatort-Ermittler Felix Murot.

Wurde am 29. Juli 1957 in Viernheim geboren: Ulrich Tukur, hier als Tatort-Ermittler Felix Murot. Bild © Kai von Kröcher

Ulrich Tukurs beste Murot-Momente in sechs GIFs

Er war Hamlet, Rommel oder Grzimek, seit 2010 ist er Tatort-Ermittler Felix Murot: Der Schauspieler Ulrich Tukur wird 60. hessenschau.de gratuliert mit sechs GIFs seiner schönsten und schrägsten Murot-Momente.

Seit 2010 ist Charakterdarsteller Ulrich Tukur als LKA-Ermittler Felix Murot im Wiesbadener hr-Tatort zu sehen - und sprengt seitdem immer wieder die Grenzen des Formats. Die außergewöhnlichen Geschichten sorgen regelmäßig für Diskussionen beim Publikum, haben aber auch schon mehrere renommierte Preise erhalten. hessenschau.de hat die besten Momente in sechs GIFs (und zwei Videos) zusammengestellt.

Einstand mit Hirn-Tumor: "Wie einst Lilly"

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Ulrich Tukurs LKA-Ermittler Felix Murot betritt die Tatort-Bühne im November 2010 mit einem eher klassischen Fall: Auf einem Boot im Edersee wird ein Toter gefunden. War es Mord oder Selbstmord? Und was hat die RAF damit zu tun? Highlights sind die Dialoge zwischen Murot und seiner Assistentin Magda Wächter (Barbara Philipp). Schon nach ihrem ersten Gespräch wissen wir: Murot hat philosophische Anwandlungen und schaut nicht so gern aufs eigene Leben - in dem Fall seinen Tumor im Kopf. Seine Assistentin Wächter ist die sarkastisch-humorvolle Realistin.

Irrster Tatort, Part 1: "Das Dorf"

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Noch ein herkömmlicher Tatort? Seit Dezember 2011 weiß die TV-Nation: Das ist mit Ulrich Tukur nicht zu machen. In diesem Film ein einziges Highlight zu finden ist genauso schwierig wie den Inhalt zusammenzufassen (okay, irgendwie geht es um illegalen Organhandel). Der ist aber auch fast Nebensache, denn eigentlich ist dieser Tatort eine Genre-Spielerei im Edgar-Wallace-Stil. Unser Highlight: Murot spielt Klavier, die Kessler-Zwillinge singen "Sag mir quando, sag mir wann".

Tukur auf der Bühne: "Schwindelfrei"

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

In seinem dritten Tatort im Dezember 2013 ermittelt Felix Murot undercover nahe Fulda in einem Zirkus. Es geht um dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit einiger Artisten und um Zwangsprostitution. Der Höhepunkt: Murot als Clown verkleidet.

Tukur unchained: "Im Schmerz geboren"

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Sorry, wenn wir jetzt ins Schwärmen kommen: Im Oktober 2014 läuft ein Tatort im Ersten, mit dem Ulrich Tukur nichts weniger als deutsche TV-Geschichte schreibt. Die Rachegeschichte, verpackt in eine Mischung aus Shakespeare-Theater und Tarantino-Streifen wird mit vielen Preisen ausgezeichnet, ein Highlight jagt das nächste. Für Tatort-Verhältnisse spektakulär: die Ballerei vor dem Wiesbadener Casino.

Irrster Tatort, Part 2: "Wer bin ich?"

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Wer immer schon wissen wollte, wie es hinter Filmkulissen zugeht und ob Schauspieler wirklich eitel drauf sind, der bekommt im Dezember 2015 Antworten. Also, mehr oder weniger. "Wer bin ich?" konkurriert mit "Das Dorf" um den Titel "Verrücktester Tatort aller Zeiten" (so zumindest die Bild-Zeitung). Mit von der Partie bei diesem Film-im-Film-Experiment: Tukurs Kollegen Wolfram Koch, Margarita Broich und Martin Wuttke. Unser Highlight: Gleich drei Kommissare in einem Auto, die sich um eine Pistole zoffen.

Tatort goes Fincher: "Es lebe der Tod"

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Neuer Tatort, neue, diesmal düstere Story: In "Es lebe der Tod" (November 2016) ist Murot depressiv. Da bekommt er es mit einem Serienkiller zu tun - mit dem er sich ein packendes Psychoduell liefert. Ein Film, melancholisch wie ein Rilke-Gedicht und voller Momente, die aus einem David-Fincher-Thriller stammen könnten - wie der Augenblick, in dem Murot eine Box öffnet. Wer würde da nicht an das spektakuläre Ende von "Sieben" denken?

Last but nor least: Dialoge für die Ewigkeit

Ach ja, die Murot-Tatorte haben uns natürlich auch Dialoge für die Ewigkeit beschert. Zum Beispiel diesen hier, als Felix Murot in "Im Schmerz geboren" seinem alten Freund Richard Harloff auf einer Parkbank gegenüber sitzt und wissen will, ob Harloff während seiner Polizeiausbildung Drogen unterschlagen hat.

Oder diesen philosophischen hier zwischen Murot und dem Serienmöder Arthur Steinmetz (Jens Harzer) in "Es lebe der Tod".