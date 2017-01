Erst brannte die Scheune, dann das benachbarte Wohnhaus: Bei einem Feuer im osthessischen Ebersburg ist enormer Schaden entstanden.

Das Feuer griff von einer Scheune auf ein Wohnhaus über. Bild © osthessen-news.de

Ein Feuer hat am Montagmorgen in Ebersburg-Weyhers (Fulda) erst eine Scheune zerstört und dann ein Wohnhaus erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Scheune stand innerhalb von kürzester Zeit vollständig in Brand, die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. Das Feuer war gegen 9.30 Uhr bemerkt worden.

Die Scheune wurde völlig zerstört. Bild © osthessen-news.de

Später brannte der Dachstuhl des Wohnhauses vollständig aus. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnhäuser verhindern. Nach anderthalb Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung der Polizei im sechstelligen Bereich.