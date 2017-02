1.000 Autofahrer am Tag auf A66 geblitzt

Eine Woche lang hat die Polizei auf der A66 bei Bad Soden-Salmünster rund um die Uhr Temposünder geblitzt. Ergebnis: 1.000 Autofahrer am Tag gingen in die Radarfalle.

Am betreffenden Abschnitt der Autobahn 66 bei Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) Richtung Fulda gilt ein Tempolimit von 100 km/h. Mit einer als Anhänger getarnten Radarfalle überprüfte die Polizei eine Woche lang bis zum Montag, ob sich die Autofahrer daran halten.

Ergebnis der Kontrolle: "Rund 7.100 Ermittlungsverfahren wurden in dieser Woche eingeleitet", sagte Polizeidirektor Ralf Hesseling am Dienstag. "1.000 Autofahrer missachteten im Durchschnitt pro Tag das erlaubte Tempolimit."

27 Fahrverbote an einem Tag

Allein am ersten Tag waren 27 Fahrer so schnell, das ein Fahrverbot auf sie zukommt. Den Rekord hält ein Fahrer mit 187 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Die Polizei hatte sich den Abschnitt Richtung Fulda ausgesucht, weil hier nach ihrem Eindruck oft zu schnell gefahren worden. Nachdem sich dies bestätigt hat, will die Polizei hier nun öfter blitzen. Das Tempolimit diene dem Lärmschutz wie der Unfallverhütung, erklärte die Polizei.