Unbekannte haben in Mörfelden einen Geldautomaten gesprengt. Sie erbeuteten 10.000 Euro, der Sachschaden ist 15 Mal so hoch.

Kurz vor 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag weckte ein lauter Knall Anwohner in der Gegend rund um die Industriestraße in Mörfelden (Groß-Gerau). Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie einen völlig zertrümmerten Geldautomaten vor. Auch die Kabine, in der der Automat stand, wurde erheblich ramponiert.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro. Entgegen einer ersten Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen gingen die flüchtigen Täter doch nicht leer aus. Wie sich herausstellte, erbeuteten sie eine Kassette mit rund 10.000 Euro.