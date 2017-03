Auf der A4 bei Friedewald sind innerhalb einer knappen Woche mehr als 10.000 Autos geblitzt worden. Wegen Problemen nach der Sanierung der Autobahn gilt dort ein Tempolimit.

Der Enforcement-Trailer auf der A4. Bild © Polizei Osthessen

Für Autos gilt auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Wildeck-Hönebach (Hersfeld-Rotenburg) Tempo 80, Lastwagen dürfen nur 60 Kilometer pro Stunde schnell sein. Daran halten sich allerdings nicht alle Verkehrsteilnehmer.

Innerhalb von knapp einer Woche waren auf dem Abschnitt mehr als 10.000 Personen- und Lastwagen zu schnell unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Geblitzt wurden sie vom sogenannten Enforcement Trailer, einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage, die auf einem Pkw-Anhänger installiert ist.

Knick in der Verkehrsführung

Der Grund für das Tempolimit und den Blitzer: Bei der Fertigstellung der neuen Eichhorsttalbrücke hatte sich laut Polizei ein Knick in der Verkehrsführung der A4 ergeben. Seit Mai 2016 haben sich dort 50 zum Teil schwere Unfälle ereignet, auch weil Autos aus der nunmehr engen Linkskurve fliegen.

"Zwar konnten durch die Aufstellung von LED-beleuchteten Schildern zur Geschwindigkeitsbeschränkung die Unfallzahlen verringert werden", erklärte Jürgen Jakubowski, Chef der Bad Hersfelder Autobahnpolizei, "dennoch ereigneten sich auch in diesem Jahr schon wieder fünf Unfälle an dieser Stelle."

Der Knick entstand offenbar durch Probleme bei der Sanierung der Autobahn. Weder die Polizei noch Hessen Mobil waren am Mittwochabend erreichbar, um darüber detailliert Auskunft zu geben.

Hessen Mobil spricht von Kompromiss

Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil hatte dem Portal osthessen-news.de bereits im vergangenen Jahr erklärt, wie es zu dem gefährlichen Abschnitt kam: Die zukünftige Linienführung werde sich stärker von der derzeitigen Linienführung der A4 östlich der Eichhorsttalbrücke unterscheiden.

"Und damit die A4, die in diesem Abschnitt die derzeit technisch unbefriedigendste Trassierung aufweist, zukünftig sicherer zu befahren sein wird, war zur vorübergehenden Anbindung der alten A4 ein Kompromiss erforderlich, so dass dieser (vorübergehende) Übergang in einer relativ engen Kurve erfolgt, sich aber mit der zukünftigen neuen Linienführung eine gestreckte und stetige Linienführung ergibt", teilte die Behörde weiter mit.

Für die Autofahrer ist das noch Zukunftsmusik und wohl auch ein schwacher Trost. Gerade nachts gilt die Kurve als besonders gefährlich.